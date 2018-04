Forlì, pensionato uccide figlia disabile poi si spara/ Ultime notizie, cure troppo costose?

Forlì, pensionato uccide figlia disabile poi si spara: ultime notizie, cure troppo costose? E’ successo questa mattina attorno alle 8:30 nel comune di Meldola sull’Appenino forlivese

Un pensionato ha ucciso la figlia disabile a Forlì - LaPresse

Un grave fatto è successo in provincia di Forlì. Un pensionato ha ammazzato la propria figlia disabile, per poi puntarsi la pistola alla tempia e fare fuoco. Stando a quanto riportato dai colleghi della redazione di TgCom24.it, in quel di Meldola, sull’appenino forlivese, un uomo di 73 anni ha sparato alla figlia di 45 anni, ed ha poi tentato di togliersi la vita. L’anziano signore è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Cesena, in condizioni disperate, ed in questi istanti sta lottando fra la vita e la morte. Le cause che hanno spinto l’uomo a questo duplice tragico gesto, sono ancora tutte da chiarire, ma gli inquirenti non escludono la pista dei problemi economici. Pare infatti che l’anziano non riuscisse più a sostenere gli alti costi delle cure della propria figlia, anche per via di una situazione non proprio florida.

LA RICOSTRUZIONE DEI FATTI

L’episodio, stando alle ricostruzione, sarebbe avvenuto questa mattina attorno alle ore 8:30. Il padre ha accompagnato la figlia del garage, e prima che arrivasse il veicolo che l’avrebbe dovuta accompagnare nella struttura assistenziale che la seguiva, ha fatto fuoco, ammazzandola sul colpo, per poi rivolgere l’arma a se stesso. La donna di 45 anni era cerebrolesa dalla nascita, per via di alcune complicanze giunte alla madre al momento del parto. Non è la prima volta che assistiamo a fatti di cronaca di questo tipo. Spesso e volentieri, coloro che hanno persone disabili in casa, o comunque, gravemente malati e bisognosi di cure 24 ore su 24, cadono nella disperazione, fino ad arrivare a gesti tragici e contro natura come quello di sparare ad una propria figlia.

