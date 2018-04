Lotto/ Estrazioni di oggi 12 aprile, Superenalotto e 10eLotto: i numeri vincenti! Video (conc 44/2018)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 12 aprile: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.44/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto e Superenalotto

Una serata in compagnia di Superenalotto, Lotto e 10eLotto attende tutti i giocatori che questa sera parteciperanno alla nuova estrazione. I premi sono pronti a conoscere i tanti vincitori di oggi, grazie ai nuovi numeri vincenti che verranno annunciati durante l'estrazione. Nell'ultimo appuntamento è stato il Lotto a salire al primo posto della classifica delle vincite della Sisal. Il valore finale dei premi distribuiti si è aggirato infatti attorno ai 6 milioni di euro, grazie all'estrazione di un maxi ritardatario sulla ruota di Torino. Un giocatore della città ha infatti centrato 22.500 euro grazie ad un terno secco, mentre nella provincia di Bergamo, a Gromo, si è reigstrata una vincita da 17 mila euro circa. Si scende invece fino a 13.750 euro per un appassionato della provincia di Cagliari, di Selargius, e fino a 13.500 euro ad Ivrea. La ruota di Torino ha regalato inoltre 10 mila euro a testa a due giocatori che hanno centrato in provincia di Salerno, a Baronissi, due vincite gemelle. Il 10eLotto ha visto invece salire al primo gradino del podio un fortunello della provincia di Cosenza, di Santa Sofia d'Epiro. La vincita in questo caso è stata di 20 mila euro, mentre 15 mila euro sono stati indovinati da un giocatore di Sassari grazie ad un 7 giocato con opzione Oro. 12.500 euro a testa per entrambi i vincitori della provincia di Cuneo, di Santo Stefano Belbo, e di Terni: le vincite sono state possibili rispettivamente con un 6 ed un 7, entrambi con opzione Oro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Si scalda l'atmosfera per tutti gli aspiranti vincitori del Jackpot del SuperEnalotto. Il concorso di questa sera potrebbe vedere la sestina vincente apparire all'orizzonte e scegliere uno o più fortunelli per premiarli con il proprio bottino. Il montepremi è diventato sempre più succulento: 127,5 milioni di euro è il valore del primo premio in palio nell'estrazione di oggi. L'ultimo appuntamento ha visto infatti i sogni di tanti appassionati svanire nel nulla a causa dell'assenza della sestina vincente, così come di altre quote maggiori. Salta il turno il 5+1, il 5+ ed il 4+: la vincita più alta è stata centrata da otto giocatori grazie al 5, con un premio del valore che supera i 25 mila euro. Il 3+ ha conquistato il secondo posto in classifica grazie ai 3.041 euro che ha assegnato ad 89 giocatori, mentre 565 biglietti sono stati associati alla vincita del 4, pari a 373,21 euro. C'è stata invece una piccola salita per il premio del 3, con un valore di 30,41 euro destinato a 20.482 giocatori, così come per il bottino del 2. Il premio è stato di 6,04 euro e destinato a 325.495 vincitori. Si distacca così la più piccola delle quote dalla minore della linea SuperStar. Lo 0+ ha infatti regalato i suoi cinque euro a 30.324 giocatori. Si aggiunge inoltre il premio dell'1+, che è stato realizzato da 12.005 vincitori: il bottino è come sempre di 10 euro a testa. Il 2+ ed i suoi 100 euro sono stati invece indovinati da 1.793 appassionati.

LA SMORFIA NAPOLETANA

I giocatori del Lotto contano i minuti che li dividono dall'estrazione di oggi, ma soprattuto dalla vincita dei premi previsti dal gioco della Sisal. Il concorso premierà quanti riusciranno a indovinare le combinazioni estratte in serata e per questo non bisogna di certo dimenticarsi di correre in ricevitoria e completare il proprio 'compito' di aspirante vincitore. La compilazione della schedina è solo uno degli step da seguire per poter aspirare a tagliare il traguardo finale: come trovare i numeri vincenti? Un suggerimento lo regala la nostra Rubrica, che con la smorfia napoletana analizzerà la news di oggi. Parliamo di mal di testa e di lingue straniere, un'unione particolare che ci svela cos'è accaduto ad una donna dell'Arizona. Michelle si è infatti svegliata in seguito ad un forte mal di testa che l'ha obbligata a riposare diverse ore e che le ha permesso di scoprire di essere affetta da una malattia rara. Al suo risveglio, la donna ha iniziato a parlare con diversi accenti stranieri, dal britannico all'australiano fino all'irlandese. Un evento curioso che ha spinto i medici a diagnosticarle quella che in gergo è definita la Sindrome da accento straniero. Vediamo cosa ne pensa la smorfia: abbiamo l'accento, 71, lo straniero, 61, il risveglio, 85, il mal di testa, 14, e la sindrome, 19. Come Numero Oro scegliamo invece la parola, 7.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Jackpot e SuperEnalotto regaleranno questa sera tante emozioni ai giocatori della Sisal, grazie ad un nuovo concorso. I numeri vincenti potrebbero infatti vedere la sestina vincente finalmente assegnata a qualcuno degli aspiranti vincitori: la speranza in alternativa riguarda anche le quote minori. Per tutti i giocatori il problema è però sempre lo stesso: come spendere al meglio e in poco tempo una prima parte della vincita? Il desiderio di inaugurare la Fortuna con un investimento significativo potrebbe spingere qualche appassionato a fare un errore di cui si potrebbe pentire in seguito. Ecco perchè la nostra Rubrica ha deciso di accompagnarvi anche in un momento decisivo come questo, suggerendovi uno dei progetti lanciati su KickStarter. Cubetto Super Series soddisferà le aspettative di chi vuole il meglio per i propri figli, soprattutto quando si parla di giocattoli educativi. Adatto dai 3 anni di età in su, il dispositivo sfrutta il metodo Montessori per offrire un'avventura unica con LOGO turtle, un'edizione limitata della serie che permetterà ai bimbi di esplorare, divertirsi e giocare. Il tutto grazie ad un dispositivo programmabile ed un tabellone ideato per far divertire tutta la famiglia. La nuova avventura riguarda infatti la Savana, le curiosità e le particolarità locali. Oltre al dispositivo mobile Cubetto, il kit comprende anche un libro per gli approfondimento e delle carte illustrative da collezionare. Un'idea interessante che si realizzerà fra 12 giorni: il goal è già stato centrato. I numeri vincenti invece vi attendono fra pochi minuti!

