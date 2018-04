Maltempo in Liguria, allerta a Ponente/ Val di Magra colpita da allagamenti e frane

Maltempo in Liguria, allerta a Ponente, Val di Magra colpita da allagamenti e frane. Nella notte forti piogge nel nord Italia, colpiti molti paesi del versante di Levante

Maltempo in queste ore in Liguria - LaPresse

E’ giunta nella notte l’ondata di maltempo che era attesa sulla Liguria. Molte le zone colpite da violenti acquazzoni, in particolare quella dello Spezzino, dove i vigili del fuoco sono stati costretti ad intervenire in seguito alle numerose segnalazioni a loro giunte. In particolare, come riportato dall’edizione online del quotidiano IlSecoloXIX, si sono verificate diverse chiamate per allagamenti, soprattutto nel territorio comunale di Sarzana e nella zona di Romito Magra. Il caso più grave si è forse verificato in quel di Arcola, comune di 10mila abitanti in provincia di La Spezia, dove una famiglia ha dovuto lasciare la propria abitazione per via delle infiltrazioni di acqua che piovevano dal tetto: lo stabile era divenuto inagibile.

OGGI ALLERTA IN MOLTE ZONE DELLA LIGURIA

Interventi dei pompieri anche in altri comuni della zona, come ad esempio a Santo Stefano di Magra, dove, attorno alle ore 5:00, si sono verificate due frane che si sono riversate sulla strada statale 61 (via Cisa) in quel di Ponzano Magra, nonché in via Martiri della Libertà. Lo smottamento del terreno ha inoltre provocato il danneggiamento dei tubi del metano, con conseguente ingente perdita di gas e nuovo intervento dei vigili del fuoco e dei soccorsi. Come sottolineato da IlSecoloXIX, oggi sarà un’altra giornata complicata per la Liguria, in particolare sul versante costiero che va da Ventimiglia a Noli, nonché nella provincia di Imperia, e nella valle del Centa. Attenzione anche al territorio che va dall’entroterra savonese fino alla val Bormida. Sono attesi ulteriori aggiornamenti dalle zone colpite dalle violenti piogge nelle prossime ore.

© Riproduzione Riservata.