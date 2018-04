McDonald in fiamme, incendio a Sedriano e in centro città/ Ultime notizie, tanta paura ma nessun ferito

McDonald in fiamme, incendio a Sedriano e in centro città, ultime notizie, tanta paura ma nessun ferito. Due negozi della nota catena di fast food, sono "bruciati" questa mattina

Le immagini dei Vigili del fuoco oggi nel McDonald di Milano

Nella mattinata di oggi si sono verificati due incendi in due McDonald lombardi. Il primo è avvenuto questa mattina attorno alle ore 11:30, in quel di Sedriano, in provincia di Milano. Per cause ancora tutte da accertare, il locale di via Garibaldi ha preso fuoco, con le fiamme che si sono sviluppate dal locale caldaia, che si trova sul tetto dell’edificio. Due mezzi dei vigili del fuoco del distaccamento di Rho, un'autobotte e l'autoscala, sono subito giunti sul luogo dopo aver lanciato l’allarme, con l’incendio che è stato prontamente domato in pochi minuti. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta, e il locale, che comunque si avvicinava all’ora di punta, era pressoché semi-deserto, salvo i pochissimi clienti e i lavoratori. Tutte le persone all’interno dell’edificio sono uscite nel parcheggio, mettendosi in salvo.

L’INCENDIO IN CENTRO A MILANO

Il secondo incendio si è invece verificato a Milano, in centro città, e le fiamme, a discapito di quanto accaduto a Sedriano, sono divampate nei sotterranei. Nei box sotto il McDonald's di piazza XXIV maggio, pare che due operai stessero lavorando al taglio di una vecchia cisterna utilizzata per riscaldare. Durante questa operazione sarebbe scoppiato il rogo, molto probabilmente per una scintilla innescata da qualche traccia di gasolio restante nella stessa cisterna. Lanciato l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco nonché gli uomini del 118, e i due operai sono riusciti fortunatamente a mettersi in salvo senza riportare alcuna conseguenza fisica. Il fumo e le fiamme sono fuoriuscite dalla grate, arrivando quindi all’ingresso sovrastante del Mc, con il locale che è stato subito evacuato. La polizia locale ha chiuso al traffico corso di Porta Ticinese, creando non poche ripercussioni sulla viabilità cittadina.

© Riproduzione Riservata.