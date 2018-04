Milano, donna muore dopo intervento di liposuzione/ Ultime notizie: procura apre inchiesta

Milano, donna muore dopo intervento di liposuzione in clinica: procura apre inchiesta. Le ultime notizie: il decesso sarebbe stato causato da complicanze legate all'operazione

12 aprile 2018 Silvana Palazzo

Milano, donna muore dopo liposuzione in clinica

Una donna è morta a Brescia dopo un intervento chirurgico di liposuzione effettuato in una clinica a Milano. Il decesso è avvenuto ieri e sarebbe stato causato da complicanze legate all’operazione di asportazione di parte del tessuto adiposo. La Procura di Milano si sta occupando del caso: al momento non si conoscono né le generalità della vittima né ulteriori dettagli, anche perché sono in corso gli accertamenti investigativi. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, la donna di 34 anni, rumena d’origine, ha avuto un malore nella sua casa di Orzinuovi, in provincia di Brescia, ed è stata portata agli Spedali Civili di Brescia, dove però è arrivata già morta. Il marito ha presentato una denuncia alla procura bresciana, poi gli atti dell’indagine sono stati trasmessi a Milano per competenza territoriale, visto che l’intervento di liposuzione era stato effettuato nel capoluogo lombardo. La salma della donna morta dopo un intervento di liposuzione è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli esami autoptici nell’obitorio di Brescia.

MILANO, DONNA MUORE DOPO INTERVENTO DI LIPOSUZIONE

La liposuzione è una tecnica chirurgica che consiste nell’asportazione di parte del tessuto adiposo sottocutaneo con una cannula ispiratrice. Questo è uno degli interventi di chirurgia plastica più richiesti e si applica per ridurre problemi di adiposità localizzate. La liposuzione viene spesso utilizzata in aggiunta ad altri interventi di chirurgia estetica. Consente di eliminare porzioni di grasso: vengono effettuate piccole incisioni a cui segue l’inserimento sottocutaneo di cannule per l’aspirazione. L’intervento viene eseguito in day hospital, in anestesia locale o totale a seconda dei casi. La quantità di grasso asportata cambia a seconda dei casi. In passato sono state registrate alcune morti per embolia polmonare, ma le complicanze sono diverse: si va dalla temporanea parestesia alle infezioni, dalla trombosi alla temporanea parestesia, passando per infezioni, ematoma ed ecchimosi.

© Riproduzione Riservata.