Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 12 aprile 2018: il Toro risveglia le sue passioni. Bilancia, cambio di prospettive

Paolo Fox, oroscopo oggi 12 aprile 2018. Previsioni segno per segno: il Toro risveglia le sue passioni, per la Bilancia importante cambio di prospettive all'orizzonte

12 aprile 2018 Fabio Belli

Paolo Fox (foto LaPresse)

Le previsioni dell'Oroscopo di Paolo Fox per la giornata di giovedì 12 aprile 2018. Per il Toro giovedì e venerdì sono due giornate importanti, con un netto risveglio delle passioni. Qualcuno di voi ha già in mete di realizzare qualche progetto. Qualcuno in passato ha messo in discussione il tuo operato, però per fortuna adesso vi è la possibilità di ricominciare. Per l'Acquario è il momento di tutelare il vostro stato di salute. Quindi non cercate di fare cose che vadano al di là delle vostre energie. Sabato e domenica sono dei momenti molto favorevoli. Amici del Sagittario, state rallentando non tanto perché non avete energia, ma perché da un lato voi vorreste una cosa, e dall'altro invece vi sono parenti e amici che vi rendono le cose difficili. Meglio non forzare quando non si possono dedicare energie ottimali ai vari obiettivi.

AMORE AL TOP PER...

Per il Cancro, in amore cercate di trovarvi immischiati in situazioni complicate. in questi giorni siete molto forti e pieni di energia. Quindi se vi trovate in una discussione o conflitto, potete agire direttamente allentandovi da tutto. Così come i nati sotto il segno del Sagittario, in questo momento state valutando molto i vostri rapporti sentimentali. Per il Capricorno, vi sono delle situazioni che comunque anche se problematiche possono continuare, come un amore a distanza. Per la Bilancia, state cambiando le vostre prospettive, dato che le realtà intorno a voi sono differenti e si stanno evolvendo. Avreste necessità di avere al tuo fianco una persona su cui tu possa appoggiarti.

LAVORO AL TOP PER...

Per l'Ariete, questo è un periodo che comporta delle piccole imprese che devono essere superate. Potete accettare dei lavori che saranno sempre part time, differenti da quelli che avete effettuato nel passato, dato che allora eri protagonista. Siete comunque capaci di affrontare le situazioni anche quando non siete i principali motori delle vostre decisioni. Per gli amici del Capricorno, se avete delle sfide che si sono aperte nel mese scorso, anche se con un po’ di difficoltà, riuscirete a superarle. Per l'Acquario in questi giorni si può spendere qualcosa in più. Attenzione a non creare polemiche in casa dal punto di vista economico.

