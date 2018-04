Scomparsa Maria Pisoni, Oltre il Colle/ Avvistata in una metro a Milano? Famiglia in attesa (Pomeriggio 5)

Scomparsa Maria Pisoni, Oltre il Colle: prosegue il giallo della 70enne, dopo gli appelli della famiglia a Pomeriggio 5. Avvistata da una donna in una metro a Milano?

12 aprile 2018 Emanuela Longo

Oltre il Colle, scomparsa Maria Pisoni

Il giallo di Maria Pisoni, la donna 70enne allontanatasi dalla sua abitazione a Oltre il Colle da oltre una settimana, sarà nuovamente affrontato anche oggi nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5, con le ultime novità. Dopo essere uscita di casa per fare una passeggiata, la donna aveva fatto perdere le sue tracce, sollevando la grande preoccupazione della sua famiglia. Ad oggi, però, non si sa ancora nulla di Maria e la figlia è tornata a fare un nuovo appello alla trasmissione di Canale 5. Il programma, come anticipato dalla conduttrice Barbara d'Urso, ha ricevuto una mail che potrebbe rappresentare una svolta importante nel giallo, poiché una donna avrebbe scritto dicendo di aver visto Maria in una metro a Milano. Nel frattempo, l'appello disperato è giunto anche sui social dove ha preso il via il passa parola anche grazie alla foto della 70enne. Era il pomeriggio di Pasqua quando Maria decise di allontanarsi dalla sua abitazione per non farvi più ritorno. "È uscita di casa sul piazzale del comune di Oltre il Colle domenica alle 14,30 circa. Potrebbe essersi diretta alla cappelletta della Madonna del buon Consiglio o della Madonna delle vipere, ma anche lungo la strada provinciale. Ama moltissimo i cani e potrebbe avvicinarli quando li vede", è l'identikit avanzato nel corso della trasmissione Pomeriggio 5 nei giorni scorsi. Ora, le nuove segnalazioni al vaglio potrebbero restituire nuove speranze alla famiglia che attende con ansia le ultime novità.

L’APPELLO DEL MARITO E NUOVE IPOTESI

Nei giorni scorsi, dopo la notizia della scomparsa di Maria Pisoni, i soccorritori avevano effettuato le dovute ricerche nei dintorni di Oltre il Colle, in provincia di Bergamo, dalle quali però non era emersa nessuna notizia rassicurante. I familiari fino ad oggi hanno tentato in tutti i modi di mettersi in contatto con lei senza tuttavia riuscirci. Bergamo Sera ha però rivelato la sospensione delle ricerche della 70enne per la quale sono stati impegnati anche i droni. Dopo l'iniziale e più rassicurante tesi dell'allontanamento volontario, poco alla volta iniziano a farsi strada anche altre ipotesi come quella del rapimento o, peggio ancora, della fine drammatica. "Non vorrei che qualcuno l’ha presa, penso che sia in giro lì nella zona, ma dove non si sa. Maria, ti stiamo aspettando: fai sapere qualcosa, tutti mi chiedono di te. Anche il cane, lei andava dappertutto con il cane: ora quasi quasi non mangia", è stato l'ultimo appello del marito a Pomeriggio 5.

© Riproduzione Riservata.