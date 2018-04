TERREMOTO OGGI A MUCCIA/ INGV ultime scosse: Marche, sisma M 3.6 a Macerata (12 aprile 2018, 16.18)

12 aprile 2018 - agg. 12 aprile 2018, 16.18 Silvana Palazzo

Terremoto oggi nelle Marche

Ancora una scossa di terremoto nelle Marche: alle 15.24 di oggi il sisma è stato distintamente avvertito in tutto l’Alto Maceratese. Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose. Non accenna a fermarsi lo sciame sismico dopo la violenta scossa di martedì scorso, che ha avuto epicentro sempre a Muccia ed è stata di magnitudo 4.6 sulla scala Richter. Il terremoto di oggi è stato di entità più lieve: magnitudo 3.6 sulla scala Richter, con epicentro a due chilometri da Muccia. Le coordinate geografiche precise sono le seguenti: latitudine 43.07, longitudine 13.04 e con ipocentro attestato a 10 chilometri di profondità. Il terremoto è stato avvertito dai residenti di diversi paesi vicini all’epicentro. La nuova scossa di terremoto a Muccia non è stata violenta come quella dell’altro giorno, ma colpisce un’area già provata dallo sciame sismico in corso da giorni. Diverse le scosse di minore entità che hanno preceduto e seguito il terremoto in questione: la più forte, di magnitudo 2.4, alle 15.37. (agg. di Silvana Palazzo)

MARCHE, SISMA M 2.6 A PIEVE TORINA

Continua a tremare la terra nelle Marche, dove un terremoto di magnitudo 2.5 sulla scala Richter è stato registrato dall’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) oggi, giovedì 12 aprile 2018. L’epicentro del sisma è stato individuato a tre chilometri da Pieve Torina, in provincia di Macerata. Ma è stato localizzato con più precisione con le seguenti coordinate geografiche: latitudine 43.02, longitudine 13.02 e con ipocentro attestato ad una profondità di 8 chilometri. La Sala Sismica ha fornito anche la lista dei Comuni che si trovano entro i 20 chilometri dall’epicentro del terremoto. Si tratta di Monte Cavallo (MC), Fiordimonte (MC), Pievebovigliana (MC), Muccia (MC), Serravalle di Chienti (MC), Fiastra (MC), Visso (MC), Acquacanina (MC), Ussita (MC), Camerino (MC), Sefro (MC), Preci (PG), Sellano (PG), Bolognola (MC), Pioraco (MC), Castelsantangelo sul Nera (MC) e Fiuminata (MC).

TERREMOTO AL CONFINE TRA AUSTRIA E SVIZZERA

Un terremoto di magnitudo 3.0 sulla scala Richter è avvenuto alle 4.23 di oggi, giovedì 12 aprile 2018. Lo riferisce la Sala Sismica dell’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), anche se il servizio sismico svizzero parla di una magnitudo leggermente superiore, MI 3.2. Il sisma è avvenuto nella zona di Montafon, al confine tra l’Austria e la Svizzera. L’epicentro è stato individuato a latitudine 47.14, longitudine 10 e con ipocentro a 10 chilometri di profondità. Siamo a una settantina di chilometri da Livigno e a un centinaio dal Gruppo del Bernina e alta Valle Spluga, quindi qualcuno potrebbe aver avvertito la scossa, stando a quanto riportato dalla Gazzetta di Sondrio. Non ci sono notizie di danni. Nella stessa zona comunque il 1 febbraio scorso era stato registrato un terremoto di magnitudo 4.1 sulla scala Richter. Di magnitudo 2.0 è stato invece il terremoto registrato nelle Marche, a due chilometri da Monte Cavallo.

