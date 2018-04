TIRRENO POWER, VADO LIGURE: PROCESSO 26 DIRIGENTI/ Centrale “leggi rispettate”: giudizio per disastro ambiente

Vado Ligure, Tirreno Power: rinvio a giudizio per 26 dirigenti, accusati di "disastro ambientale e sanitario colposo". Il processo alla Centrale e i ricoveri del passato

Nella lunga nota che Tirreno Power ha pubblicato subito dopo il rinvio a giudizio di molti dei suoi attuali ed ex dirigenti, si precisa che in tutti questi anni di lunghe indagini mai si è andati contro la legge e i limiti imposti a livello ambientale. «Tirreno Power ha sempre rispettato scrupolosamente tutte le leggi che regolavano l’esercizio della centrale alimentata a carbone e tutti i limiti di emissione, fatto non contestato dalla stessa accusa», si legge nella nota. Oltre alla difesa d’ufficio, i vertici attuali dell’azienda che gestisce la centrale di Vado Ligure hanno anche aggiunto che «Le rilevazioni ufficiali dimostrano che i contributi delle emissioni della centrale nell’ambiente erano irrilevanti e infatti ad anni di distanza dalla chiusura dell’impianto a carbone i dati della qualità dell’aria non si sono modificati». Insomma, il concetto chiave sui cui verterà anche la difesa in fase processuale è che la qualità dell’aria non è migliorata anche dopo i controlli e le strette indagini avvenute in questi anni nella zona della Centrale di Vado. Da ultimo, la Tirreno Power ha ribadito che si trova impegnata con le amministrazioni locali per un futuro di lavoro e di «sviluppo del territorio nel quale continuerà ad operare con la centrale alimentata a gas a Vado Ligure e con gli impianti idroelettrici sugli Appennini delle regione».

A PROCESSO 26 DIRIGENTI DI TIRRENO POWER

Si andrà a processo, come era prevedibile, per il caso Tirreno Power: sono infatti stati rinviati a giudizio questo pomeriggio ben 26 dirigenti della società che è accusata di aver provocato disastro ambientale e sanitario colposo negli anni Duemila in tutta la Liguria. Il giudice di Savona ha accolto le 26 richieste di rinvio a giudizio formalizzate dai pm Vincenzo Carusi e Daniela Pischetola e ha mandato così alla sbarra vertici e dirigenti dell’importante azienda Tirreno Power; l’inchiesta si era chiusa il 17 giugno 2015 con 86 indagati, tra i quali figuravano anche politici e amministratori locali, tra i quali l'ex presidente della Regione Liguria Claudio Burlando e tutta la sua giunta. Sono state però archiviate tutte le posizioni per i politici e gli amministratori locali, mentre restano in lizza per il processo ben 26 dirigenti tra cui Giovanni Gosio (direttore generale dal 2003 al 2014), Massimo Orlandi (presidente del Cda in diversi periodi nonché membro del Comitato di Gestione). Come riporta La Stampa, indagati e rinviati a giudizio anche Mario Molinari, Andrea Mezzogori, Jacques Hugé, Denis Lohest, Adolfo Spaziani, Jean-Francois Louis Yves Carriere, Pietro Musolesi, Domenico Carra, consiglieri d’amministrazione e, per i primi sei, membri del Comitato di gestione in momenti di gestione diversi.

APPELLO DI LEGAMBIENTE

L’inchiesta sulla centrale elettrica di Vado Ligure aveva indagato sulle morti anomale tra il 2000 e il 2007 per conseguenze possibili di inquinamento ambientale: soprattutto malattie respiratorie e cardiovascolari, mentre poi tra il 2005 e il 2012 vennero ricoverati circa 2mila adulti per altri casi assai simili. Il tutto fece temere agli inquirenti e ai magistrati che potesse realmente derivare dalle emissioni della centrale visto che in periodo di tempo così ampio numerosi furono gli intossicati e i malati gravi malattie, tra cui anche 586 bambini che vennero ricoverati sempre per patologie respiratorie. I casi di omicidio colposo vennero tutti archiviati, ma sono rimasti attive le accuse per disastro ambientale e sanitario: ora, con l’annuncio del processo alla Centrale di Vado, è la stessa Tirreno Power a spiegare in una nota «il rinvio a giudizio è un passaggio obbligato dopo un decennio di indagini e imputazioni che si sono progressivamente alleggerite. Il processo sarà l’occasione per fare finalmente chiarezza su una vicenda in cui alcuni consulenti tecnici della procura sono i medesimi che avevano chiesto la chiusura dell’impianto a carbone e le cui metodologie sono già state sconfessate in altre sentenze». Sono ben 6 invece le associazioni ambientaliste che si sono costituite parte civile nella contesa e tra queste, Legambiente ha commentato oggi la notizia dei 26 vertici di Tirreno a processo: «fiduciosi che il dibattimento dimostrerà la fondatezza delle accuse. La gravità della situazione è stata recentemente confermata anche da uno studio del CNR non ancora agli atti del processo ma che non potrà che aumentare la valutazione di gravità dei fatti, confermando quello che tutte le associazioni ambientaliste, i comitati di cittadini, la rete savonese Fermiamo il carbone, hanno sempre sostenuto nelle denunce sui pericoli ambientali e sanitari per i cittadini ed i lavoratori causati dalla attività della centrale».

