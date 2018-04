ULTIME NOTIZIE/ Di oggi, ultim'ora: M5S, Di Battista tuona:"Berlusconi male assoluto del paese" (12 aprile)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora: M5S, Di Battista tuona:"Berlusconi male assoluto del paese". Juventus beffata dall'arbitro in Champions League (12 aprile 2018)

12 aprile 2018 Fabio Belli

Alessandro Di Battista con Luigi Di Maio (foto LaPresse)

Di Battista, M5S: "Berlusconi male assoluto del paese"

Mentre Luigi Di Maio e Matteo Salvini cercano ancora prove d'insieme, arrivano parole durissime da parte di Alessandro Di Battista, esponente di punta del Movimento 5 Stelle seppur fuori dal Parlamento, nei confronti di Silvio Berlusconi. Definito senza mezzi termini "Male assoluto della politica". Il che ha scatenato l'indignazione generale da parte di Forza Italia, ma ha fatto comprendere come difficilmente Forza Italia potrebbe far parte dell'alleanza di Governo che si sta prospettando per far partire un esecutivo in questa legislatura. Forza Italia ha definito il commento di Alessandro Di Battista: "Ignobile, meriterebbe il disprezzo del silenzio."

Il Tribunale del lavoro da ragione a Foodora

Importante pronunciamento del Tribunale del lavoro di Torino, che in una causa civile tenutasi oggi ha dato ragione ha un'azienda tedesca che aveva licenziato in tronco sei suoi dipendenti. Tutto partiva dal 2016, quando alcuni Fattorini della Foodora una società che si occupa di consegne di cibo a domicilio, avevano protestato in piazza contro la bassa paga che gli veniva riconosciuta.0 Immediatamente dopo la protesta il colosso tedesco aveva proceduto al licenziamento dei sei, a loro volta quest'ultimi avevo intentato una causa civile per ingiusto licenziamento. I giudici del lavoro hanno dato la ragione all'azienda, assimilando i fattorini a collaboratori autonomi e pertanto non soggetti al contratto collettivo nazionale. Non è stata presa in considerazione l'accusa che i fattorini erano monitorati continuamente, in quanto questa presunta lesione della privacy era conosciuta agli stessi lavoratori che lavoravano tramite un app collegata al GPS.

Nuove prove di dialogo Movimento 5 Stelle-Lega

Una telefonata odierna operata da Matteo Salvini ha fatto forse superare lo stallo per la formazione del nuovo governo. Salvini al telefono con il capo politico del Movimento grillino si è accordato perché il Parlamento diventi operativo al più presto possibile, in tale contesto i due hanno deciso di nominare a presidente della commissione speciale della Camera un rappresentante del Carroccio. La telefonate giunge alla vigilia delle consultazioni fissate dal capo dello Stato, consultazioni che servono per uscire dall'impasse politico nato dopo le ultime elezioni politiche. Durissimo in tale contesto il commento di Martina reggente del Partito Democratico, l'alto esponente del PD parla di "spartizione di poltrone" mentre il paese è in stallo.

Venti di guerra in Siria

La situazione siriana potrebbe precipitare in maniera improvvisa stante le accuse reciproche che Russia e Stati Uniti d'America si lanciano. Il presidente Trump ha infatti deciso l'invio di una parte della flotta navale USA in una zona di mare molto vicino al paese mediorientale, la strategia dell'inquilino dello studio ovale è quella di avere forze disponibili in caso di un attacco militare al paese retto da Assad. Immediata la risposta di Putin, che ho ordinato alle sue truppe una serie di esercitazioni militari, di fatto la situazione ricorda gli anni della guerra fredda con tutti i pericoli che ne conseguono.

Champions League, Juventus beffata, Buffon esplode

Serviva un miracolo come quello della Roma contro il Barcellona, e la Juventus c'è andata vicinissima. 3-0 al Bernabeu al 93' grazie alle reti di Mandzukic (doppietta) e Matuidi, per i bianconeri sembrava vicinissima la festa. E invece è arrivata la doccia gelata, bianconeri eliminati da un calcio di rigore trasformato da Cristiano Ronaldo per un fallo di Benatia su Vazquez, che sembrava non esserci. E la probabile ultima partita di Buffon in Champions ha avuto una coda polemica feroce, col portiere espulso per proteste (in porta per il rigore c'era Szczesny) e che ha dichiarato: "Se l'arbitro non capisce quello che ha distrutto con una decisione più che dubbia, ha un bidone dell'immondizia al posto del cuore."

© Riproduzione Riservata.