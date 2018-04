Università Foggia, truffa fondi Ricerca: indagato anche Rettore/ Ultime notizie, Facoltà Agraria: le denunce

Università di Foggia, truffa ai fondi per la ricerca: denunce di due professori fanno indagare anche il Rettore con altre 20 persone. Ultime notizie, perquisizioni e computer sequestrati

12 aprile 2018 Niccolò Magnani

Foggia, truffa all'Università (Guardia Di Finanza)

La Guardia di Finanza questa mattina ha posto una serie di perquisizioni a tappeto nell’Università degli Studi di Foggia, in particolare nella Facoltà di Agraria, sequestrando anche documenti e computer nei vari settori dell’amministrazione e della didattica. Sono in tutti 21 gli indagati tra i quali anche il rettore Maurizio Ricci che a più riprese sono accusati di concorso in truffa e abuso d’ufficio: la Procura di Foggia ha emesso i mandati di perquisizioni e l’Ateneo nelle ultime ore è stato preso alla sprovvista dai tanti nuclei di Guardia di Finanza entrati in azione per verificare la denuncia compiuta mesi fa dai professori Alessandro Del Nobile e Diego Centonze. I docenti, in sostanza, avevano denunciato presunte irregolarità sul Pon Ricerca e Competitività 2007-2013 ottenuto dai gruppi di ricerca del Distretto agroalimentare Regionale: come spiega l’Ansa, il Da.Re., tra i cui soci c'è l'ateneo foggiano, beneficiario di circa 10 milioni di euro.

INDAGATO ANCHE IL RETTORE

I due professori che hanno fatto partire l’intero caso giudiziario con la loro denuncia, erano stati rimossi e sostituiti da altri docenti circa un’anno e mezzo fa dopo che si erano sollevati sospetti su alcuni fondi dell’Ateneo che invece di utilizzarli per la ricerca li avrebbe spesi in altro modo, «finendo in parte negli stipendi di alcuni professori», spiega la Procura foggiana stamane. La perquisizione è scattata di primo mattino e ha creato molto scalpore al Dipartimento di Agraria, dove sono state addirittura sospese le sedute di laurea previste e anche l'attività didattica: avvisi di garanzie e notifiche delle denunce, in tutto sono 21 le persone iscritte nel registro degli inquirenti. Il Rettore dell’Università di Foggia, Maurizio Ricci, risulta anche lui indagato per presunte irregolarità nella rendicontazione di alcuni progetti di ricerca finanziati dal Miur al dipartimento di Agraria dell’Ateneo foggiano. Tra gli altri indagati risulta anche Agostino Savi, direttore del Dipartimento di Agraria.

