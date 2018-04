Albisola Superiore, donna travolta da un camion sull’Aurelia/ Incidente, 77enne morta sotto un tir spagnolo

Albisola Superiore, incidente stradale sull'Aurelia: donna travolta da un camion vicino al casello A10. La 77enne investita sotto il tir spagnolo è morta sul colpo

13 aprile 2018 Niccolò Magnani

Incidente stradale (LaPresse)

La Liguria e in particolare l’Aurelia vive ore drammatiche per due spettacolari e tragici incidenti stradali avvenuto uno nella notte appena passata a Bergeggi e l’altro nel primo pomeriggio di oggi ad Albisola Superiore. Un’anziana di 77 anni è morta praticamente sul colpo investita da un camion con targa spagnola sulla strada che porta al casello dell’Autostrada A10 e corso Ferraris (nel tratto dell’Aurelia in direzione di Celle Ligure). Secondo le prime informazioni raccolte dai colleghi del Secolo XIX, la donna deceduta si chiamava Ivana Giusto e aveva 77 anni: stava attraversando sulle strisce pedonali dell’incrocio quando per cause ancora tutte da verificare il tir spagnolo l’ha travolta letteralmente, rimanendo schiacciata dalle lamiere del camion. Sul posto sono intervenuti subito i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale ma purtroppo non c’è stato nulla da fare: la donna è morta sul colpo e non da molte ore si è riusciti a rimuovere il corpo da sotto il camion, per poi togliere anche il veicolo e riaprire così il traffico letteralmente congestionato della zona vicino al casello.

NUOVO INCIDENTE NELLA NOTTE A BERGEGGI

Secondo quanto riporta IVG.it, la signora Giusto è finita sotto le ruote del mezzo appena il camion l’ha colpita e travolta: la dinamica dell’accaduto è ancora tutta da scoprire ma pare che l’autista sia rimasto sotto choc e sia stato ricoverato all’ospedale San Paolo di Savona. Non è chiaro però se abbia avuto un malore prima dell’incidente - e dunque sia stata la causa dell’investimento - o se invece sia successivo, quando si è reso conto dell’investimento mortale che aveva appena provocato e causato. È invece della notte il secondo incidente sull’Aurelia nel giro di poche ore: in provincia di Savona a Bergeggi una persona a bordo della sua auto ha perso improvvisamente il controllo del mezzo e si è ribaltato più volte sulla strada statale n.1. Il forte impatto ha attirato molti passanti e residenti che hanno assistito allo schianto e temevano conseguenze mortali per l’autista: per fortuna l’uomo è risultato ferito ma non in maniera gravissima, rifiutando addirittura la chiamata del 118 dicendo che non aveva subito fratture o gravi conseguenze dopo l’incidente spettacolare.

