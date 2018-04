Bardonecchia, procura Torino procede contro doganieri francesi/ Ultime notizie: "Fu perquisizione illegale"

Bardonecchia, procura Torino procede contro doganieri francesi: per il procuratore Spataro quanto accaduto nella saletta della stazione fu una perquisizione illegale. Le ultime notizie.

13 aprile 2018 Emanuela Longo

Bardonecchia, procura procede contro doganieri francesi (LaPresse)

A distanza di due settimane esatte dal blitz dei doganieri francesi in una saletta della stazione di Bardonecchia destinata all'assistenza ai migranti, la procura di Torino si è espressa sulla posizione dei cinque agenti, dei quali non sono stati ad oggi resi noti i nomi. Come riferisce Il Fatto Quotidiano, i doganieri in oggetto che si sono resi protagonisti dell'irruzione dello scorso 30 marzo sono sospettati di violazione di domicilio e perquisizione illegale. Per la procura, avrebbero agito in violazione di tutti gli accordi ed i regolamenti e per tale ragione il procuratore Armando Spataro ha firmato un ordine di investigazione europea che è stato recapitato al magistrato di collegamento francese in Italia. "I doganieri francesi non avevano il diritto di eseguire quel tipo di attività in territorio italiano", ha commentato il procuratore capo di Torino, come riporta l'agenzia di stampa Ansa in riferimento ai casi di Bardonecchia. Nella medesima occasione, fu denunciato il fatto che un nigeriano fosse stato sottoposto ad un prelievo delle urine nei medesimi locali in uso alla ong Rainbow for Africa. Le sue parole sono giunte in occasione di una conferenza stampa tenutasi nella giornata odierna. Ora, dunque, la procura di Torino intende procedere contro i cinque doganieri.

CONFERENZA STAMPA DELLA PROCURA DI TORINO

Nella conferenza stampa di oggi durante la quale è intervenuto il procuratore di Torino annunciando un "ordine di investigazione europeo" in riferimento ai fatti dello scorso 30 marzo a Bardonecchia, è emersa l'intenzione degli inquirenti di chiedere alle autorità francesi i nomi dei cinque doganieri che fecero irruzione nella saletta della stazione. Gli agenti in questione, dovrebbero poi essere interrogati in Francia alla presenza dei magistrati torinesi. Come spiega Il Fatto online, si tratta della prima mossa da parte della Procura dopo le iniziali indagini sulla vicenda che si sono arricchite delle testimonianze dei presenti, raccolte dagli agenti del commissariato di Bardonecchia e da quelli della Digos. Stando a quanto spiegato dal procuratore Spataro, si è appurato che "al di là degli accordi, l’autorità doganale francese non aveva il diritto a svolgere quelle attività di polizia giudiziaria in Italia, soprattutto senza aver chiesto l’intervento delle autorità italiane". Pur avendo incontrato alcuni colleghi italiani, i cinque doganieri francesi, scendendo dal Tgv con il nigeriano sospettato di essere un trafficante, non avrebbero informato gli agenti nostrani delle loro intenzioni di fare eseguire un esame delle urine al migrante. La Francia, di contro, ha finora sempre negato ogni tipo di violazione delle norme da parte dei propri agenti.

