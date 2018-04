Basilicata, chiuso l’impianto nucleare ITREC/ Riversava in mare acqua contaminata

Basilicata, chiuso l’impianto nucleare ITREC: riversava in mare acqua contaminata. E’ successo a Rotondella, in provincia di Matera, dove venivano scaricate nello Jonio sostanze pericolose

L'impianto Itrec di Rotondella - Immagine del sito Itrec

Un grave fatto di inquinamento ambientale si è verificato quest’oggi in Basilicata, precisamente a Rotondella, in provincia di Matera. L’impianto nucleare Itrec, riversava direttamente nel mar Jonio delle acque di scarico ontaminate. A seguito delle indagini coordinate dalla Dda di Potenza e dai Carabinieri del Noe, è stato effettuato in via d'urgenza il sequestro preventivo delle vasche di raccolta delle acque di falda, e della condotta di scarico dell'impianto della ditta in questione, nonché dell’impianto "ex Magnox" in area Enea. I responsabili sono accusati di reato di inquinamento ambientale, falsità ideologica, smaltimento illecito di rifiuti e traffico illecito di rifiuti. In poche parole, l’acqua contaminata non veniva trattata in alcun modo, e dopo aver percorso alcuni chilometri attraverso una condotta, finiva direttamente in mare.

LA RILEVAZIONE DELLE ACQUE E POI L’INDAGINE

L’indagine è nata dopo che sono state rilevate nel mare delle sostanze chimiche pericolose, leggasi il cromo esavalente e il tricloroetilene, e il conseguente grave stato di inquinamento ambientale. Il provvedimento è stato emesso di urgenza, di moda che vengano evitati ulteriori scarichi nei prossimi giorni. Basti pensare che le sostanze che venivano scaricate nel mare, vengono usate per il riprocessamento di barre di uranio-torio. «I responsabili dei siti – spiega la Procura della Repubblica di Potenza – sono obbligati ad adottare le indispensabili misure a tutela dell'ambiente e della salute pubbliche che fino ad oggi non erano state prese». Il sito nucleare non è stato definitivamente chiuso, ma continuerà anche nei prossimi giorni a svolgere la sua normale attività.

