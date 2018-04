Berlusconi contro Di Maio, "Non può dirmi lui cosa fare"/ Video, scintille FI-M5S. Salvini: "Basta o si vota"

Silvio Berlusconi rispone a muso duro al veto posto da Luigi Di Maio: "Non può dirmi cosa fare, non conosce la democrazia". E Salvini bacchetta i due litiganti: "Basta, o si vota"

Continua il duello verbale a distanza tra Silvio Berlusconi e Luigi Di Maio, mentre Matteo Salvini veste l’inedito ruolo di paciere e bacchetta i due litiganti. Le sorti della possibile nascita del prossimo governo paiono essere sempre più legate a questa sorta di menage à trois della politica italiana, che vede andare in scena anche oggi l’ennesimo siparietto tra l’anziano leader di Forza Italia e il rampante capo politico del Movimento 5 Stelle: nel mezzo, il “Capitano” della Lega che, da giorni, prova a ricucire il dialogo in modo da mantenere unito il centrodestra e, al contempo, non escludere i pentastellati dalla formazione di un esecutivo. Ma proprio quando sembrava subentrata una tregua, l’inatteso “show” di ieri del Cavaliere dopo l’incontro con Sergio Mattarella ha urtato non poco non solo Di Maio ma lo stesso Salvini: “Mi raccomando, fate i bravi e sappiate distinguere i democratici da chi non conosce l’abc della democrazia”. Apriti cielo: a stretto giro di posta era arrivata la replica dei Cinque Stelle che avevano chiesto a Forza Italia un “passo di lato” per far nascere il nuovo esecutivo.

BERLUSCONI, "DI MAIO NON DICA QUELLO CHE DEVO FARE"

E nella giornata di oggi non si è fatta attendere la controreplica di Silvio Berlusconi che, protagonista a Termoli nel suo tour elettorale in vista delle elezioni in Molise, sembra aver messo la pietra tombale su qualsiasi possibilità che Forza Italia si faccia da parte per favorire quel “governo del cambiamento” che Di Maio invocava assieme alla Lega. Intervistato dal quotidiano Primo Piano, l’ex Cavaliere ha di nuovo ribadito che Forza Italia vuole avere un ruolo da protagonista nel prossimo Governo. Parlando in terza persona ha spiegato che “non sta certo al signor Di Maio dire a Berlusconi quel che deve fare, ma è un compito che spetta agli elettori” ha detto l’ex premier, aggiungendo che lui ha il dovere di rappresentare quei 5 milioni di elettori che l’hanno votato e che “credono nella nostra esperienza, nei nostri valori e nei nostri programmi”. Insomma, FI si stringe attorno al suo leader, Matteo Salvini. “Se Di Maio si illude di rompere un rapporto di lealtà reciproca che va avanti da 20 anni nel centrodestra pecca di arroganza e inesperienza”.

SALVINI BACCHETTA I DUE LITIGANTI

Intanto, in attesa della nuova puntata della querelle tra i leader di Forza Italia e del Movimento 5 Stelle, è Matteo Salvini a provare a rompere lo stallo e, a sorpresa, giocando il ruolo del mediatore ma mettendo in chiaro di stare cominciando a perdere la pazienza: “Se quei due continuano a litigare non andiamo lontano: o si fa questo Governo e si comincia a lavorare immediatamente, oppure si torna subito al voto” ha minacciato in una intervista al Tg3 il leader della Lega. “Anche se il centrodestra è stata la coalizione più votata, i numeri sono numeri e questi non ci sono” ha continuato Salvini, facendo capire che l’unica soluzione all’impasse è un esecutivo formato dall’intera coalizione che lo vede candidato premier e il M5S. In caso contrario, la strada sarebbe quella dell’immediato ritorno alle urne.

Gli italiani chiedono a tutti responsabilità, buonsenso e fatti, non veti, bisticci e chiacchiere.

Io sono pronto ad andare al governo anche domani.

Ma se gli altri continuano a litigare, si torna al voto. https://t.co/memYh8VZAt — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) April 13, 2018

