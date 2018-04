Di Maio e Salvini come "I bari" di Caravaggio/ Street art, i due politici truffano Berlusconi sui muri di Roma

Per le vie di Roma è apparsa una nuova opera di street art: Luigi Di Maio e Matteo Salvini diventano "I bari" di Caravaggio e truffano Silvio Berlusconi.

13 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

L'opera in via dè Lucchesi a Roma

Dopo i murales con il bacio tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio e Giorgia Meloni che tiene in braccio una bambina di colore realizzati dall’artista di strada Tvboy, per le vie di Roma è apparsa una nuova opera di street art. Su un muro di via dè Lucchesi a Roma, a due passi dal Quirinale, è “stato esposto” un vero e proprio quadro da museo, con tanto di cornice: i bari Di Maio e Salvini truffano Silvio Berlusconi. L’artista che ha firmato l’opera, Sirante, ha realizzato la sua personale versione del celebre quadro “I bari” di Caravaggio (conservato nel Kimbell Art Museum di Fort Worth) del 1594: i tre uomini politici, in abiti d’epoca, sono ritratti mentre giocano a carte. Sirante ha rappresentato il leader della Lega e il capo del Movimento 5 stelle nei panni dei due bari che cercano di truffare un ingenuo giocatore, che in questa nuova versione dell’opera caravaggesca ha il volto di Silvio Berlusconi. Come in ogni museo, accanto al quadro è stato posto il cartellino con il titolo e la descrizione dell’opera: “Sirante prende spunto da una celebre opera del suo maestro”.

Di Maio e Salvini diventano i bari di Caravaggio

“Il quadro rappresenta una truffa. Un anziano ‘ingenuo’ sta giocando a carte con un suo oppositore il quale in complotto con un suo avversario trucca il gioco della politica. Questa scena, così teatrale, descrittiva e realistica contiene un monito morale, una condanna del malcostume, in particolare delle strategie dei politici”, si legge nella descrizione riportata accanto al quadro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Comando piazza Venezia che hanno allertato l'Ufficio decoro del Comune per la rimozione, avvenuta poco dopo, effettuata dagli stessi militari che hanno staccato il quadro dal muro e lo hanno portato via. I carabinieri invieranno un'informativa in Procura. Anche se l’opera è già stata rimossa dal muro di Via dè Lucchesi, Sirante ha conquistato i social: “Un grandissimo artista, rimasto anonimo, ha riprodotto questa notte sui muri di Roma il famoso dipinto di Caravaggio ("I bari") con le fisionomie di #Berlusconi, #Salvini e #DiMaio. Standing ovation per lui”, ha scritto un utente su Twitter.

