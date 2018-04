GROSSETO, SPARATORIA DOPO LITE TRA VICINI: UN MORTO E DUE FERITI/ Ultime notizie Follonica: preso killer

Follonica, sparatoria in strada per una lite di vicinato: un morto e due feriti gravi. Le ultime notizie: il killer è stato fermato dopo la fuga, le ricerche sono durate un'ora circa

13 aprile 2018 - agg. 13 aprile 2018, 17.34 Silvana Palazzo

Follonica, sparatoria in strada per una lite di vicinato (Foto: LaPresse)

Il bilancio della drammatica sparatoria, consumatasi a Follonica, in via Matteotti, è di una persona morta e due ferite a causa dei colpi di arma da fuoco esplosi dopo una presunta lite tra vicini. Dopo la fuga di circa un'ora, il killer è stato catturato alle porte di Grosseto, come spiega Corriere.it. Uno dei feriti sarebbe in condizioni disperate. Ma cosa avrebbe provocato l'incredibile lite poi culminata in sparatoria? Dalle prime indiscrezioni il motivo sarebbe davvero banale, ovvero la caduta dell'acqua da un balcone davanti a un ristorante sulla strada. Tra i vicini, tuttavia, ci sarebbe stato da tempo dell'astio. A sparare sarebbe stato proprio il titolare del locale, immediatamente ricercato dopo la strage anche con l'impiego di un elicottero della Guardia di Finanza. Dopo la sparatoria, spiega Il Secolo d'Italia, la strada è stata chiusa al traffico. Ancora non si conoscono molti dettagli sui protagonisti e le vittime di questa vicenda di sangue ma pare che le liti siano soprattutto di natura familiare poiché avrebbe coinvolto due fratelli, entrambi gestori dell'hotel e un altro commerciante, il presunto sparatore. Uno dei fratelli sarebbe morto sul colpo mentre l'altro è rimasto ferito insieme ad una donna, del tutto estranea alla vicenda, colpita da un proiettile vagante. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

UN MORTO E DUE FERITI

Un morto e due feriti: questo il bilancio di una sparatoria avvenuta a Follonica, in via Matteotti, davanti all’albergo Stella. Tutto sarebbe cominciato da una lite di vicinato, in particolare tra due fratelli che gestiscono l’hotel e un commerciante, titolare di un negozio di prodotti alimentari. La moglie di uno dei titolari dell’albergo sarebbe intervenuta per provare a sedare la lite, ma a quel punto il commerciante avrebbe tirato fuori un’arma aprendo il fuoco. Sulla linea di tiro si è trovata anche una passante, che era assolutamente estranea la litigio. Stando a quanto riportato dal Tirreno, è stata colpita da un proiettile. Il commerciante che ha sparato è poi fuggito, ma dopo un’ora circa di ricerche le forze dell’ordine lo hanno fermato. Due feriti, tra cui appunto la passante, sono stati trasportati con l’elisoccorso Pegaso all’ospedale Siena: uno è in gravissime condizioni. Non si sa al momento chi sia la vittima della sparatoria.

FOLLONICA, SPARATORIA IN STRADA PER UNA LITE DI VICINATO

Le condizioni di uno dei due feriti sarebbero gravissime: stando a quanto riportato da Repubblica, i sanitari del 118 quando sono arrivati hanno provato a rianimarlo sul posto prima di procedere con il trasferimento in ospedale. Stando a quanto riportato da Il Giunco, uno dei due fratelli è la vittima, mentre l’altro è rimasto ferito. Pare che sia stata la madre dei due fratelli ad allertare i carabinieri quando si è accorta della lite. Anche un elicottero della Guardia di Finanza è stato coinvolto nelle ricerche del killer che si è dato alla fuga ed è stato rintracciato dalle forze dell’odine dopo circa un’ora. Sono ancora frammentarie le notizie che stanno arrivando da Follonica, l’auspicio è che gli aggiornamenti non aggravino il bilancio di questa tragedia.

© Riproduzione Riservata.