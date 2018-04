Incidente stradale/ Milano, camion si ribalta dopo schianto: un ferito, traffico in tilt (13 aprile 2018)

Incidente stradale: le ultime notizie di oggi, 13 aprile 2018. Milano, camion si ribalta dopo schianto e finisce sul marciapiede fortunatamente vuoto: un ferito, traffico in tilt.

13 aprile 2018 Silvana Palazzo

Incidente stradale, le ultime notizie (Immagine di repertorio, LaPresse)

Traffico in tilt a Milano a causa di un incidente stradale avvenuto oggi, venerdì 13 aprile 2018, in via Pagano. Un camion si è ribaltato sul lato dopo uno schianto. Nell’incidente è rimasta coinvolta un suv, rimasto fermo in curva con la parte anteriore completamente distrutta. Pezzi di vetture sparsi sull’asfalto e un paio di segnali stradali abbattuti: questo lo scenario dell’incidente stradale avvenuto pochi minuti prima delle otto sulla strada che svolta in via Alberto da Giussano. Stando a quanto riportato da Milano Today, dopo lo scontro - che potrebbe essere stato provocato da una mancata precedenza - il camion è finito di traverso sul marciapiede che in quel momento era fortunatamente vuoto. Le tre persone a bordo dei due veicoli sono state medicate sul posto, solo una di loro è finita in ospedale a scopo precauzionale. Più pesanti le ripercussioni sul traffico, visto che la strada è rimasta a lungo bloccata per i rilievi e la bonifica della strada.

PORDENONE E A BUDOIA, DUE INCIDENTI STRADALI IN POCHE ORE

Due incidenti stradali nel giro di due ore sono avvenuti tra Pordenone e Budoia nella prima serata di ieri, giovedì 12 aprile. Il primo schianto si è verificato intorno alle 18 sulla pedemontana, in località Dardago: un’auto e un camion si sono scontrati. Il conducente della vettura è rimasto lievemente ferito, mentre gravemente danneggiata è rimasta la vettura sulla fiancata anteriore sinistra. Sul posto sono giunte le ambulanze e il personale medico che ha soccorso i feriti con l’aiuto dei vigili del fuoco di Pordenone. Il secondo incidente si è verificato poco prima delle 20 sulla strada che da Pordenone conduce a Oderzo, nel quartiere di Vallenoncello. Come riportato dal Gazzettino, un’auto si è ribaltata dopo un impatto fronto-laterale con un’altra vettura. Un ragazzo di 28 anni di Prata è rimasto ferito in maniera lieve. I pompieri intervenuti sul posto hanno messo in sicurezza le auto incidentale e bonificato la carreggiata.

