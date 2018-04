L'ALCOL ACCORCIA LA VITA?/ Ogni bicchiere oltre il consentito fa vivere 30 minuti in meno

Bere troppo vino accorcia la vita e uno studio pubblicato dalla rivista Lancet lancia l'allarme: chi beve 18 bicchieri di "rosso" alla settimana vivrebbe infatti in media 4-5 anni in meno...

13 aprile 2018 Paolo Vites

Ragazza che beve vino (immagine dal web)

BERE VINO ACCORCIA LA VITA DI 4-5 ANNI

Un accordo sul tema forse non si troverà mai: chi dice che bere qualche bicchiere di vino fa bene, chi addirittura dice che è meglio bere che andare in palestra e chi dice che l'alcol fa male, ammazza. Ovvio: qualunque sostanza se si esagera fa male. Un nuovo studio medico pubblicato dalla rivista Lancet cerca di mettere dei limiti scientifici alla questione: chi beve circa 18 bicchieri di vino alla settimana perde dai quattro ai cinque anni di vita, cioè oltre 350 grammi settimanali. Se se ne bevono invece tra i 200 e i 350 grammi si perdono "solo" uno o due anni. Insomma l'alcol accorcia la vita di 30 minuti per ogni bicchiere che ci si concede oltre il limite. Già a quota 100 grammi settimanali, si legge ancora, cioè cinque o sei bicchieri, si ottengono effetti "accorcianti" sulla longevità. Nel Regno Unito si è già corsi ai ripari indicando la soglia di bevute non oltre a sei bicchieri di vino alla settimana. In Italia invece siamo a ben altri livelli: sette bicchieri alla settimana per le donne, 14 per gli uomini. Bere vino ha dunque effetti negativi: sviluppo di patologie cardiovascolari, ictus e insufficienza cardiaca. I risultati si sono ottenuti con 83 studi effettuati in 19 paesi diversi, ottenendo circa 600mila dati: "La nostra analisi dimostra che bere alcolici a livelli ritenuti sicuri è in realtà legato a una minore aspettativa di vita e a diversi effetti negativi sulla salute", spiega Dan G. Blazer, della Duke University (Usa) e co-autore dello studio.

I PERICOLI LEGATI ALL'ASSUNZIONE DI ETANOLO

L'assunzione di alcol, spiega ancora Blazer, può predisporre allo sviluppo di malattie cardiovascolari, dato che ha pericolosi effetti sull'aumento della pressione sanguigna. Ma tutti quei simpatici vecchietti quasi centenari che vediamo con un bicchiere di vino in mano? Secondo Edoardo Casiglia, docente all'Università di Padova, in Italia ci sono molte persone la cui dieta è composta per metà da etanolo: "Bevono molto soprattutto in Veneto, dove magari le bevande hanno un tenore di etanolo inferiore a quelle consumate in altre parti d'Italia, ma se ne bevono molte di più. Il problema è che l'etanolo è un alimento, ma è anche un tossico e alla lunga l'effetto di un consumo eccessivo si vede". Il professore spiega però che nel vino, oltre all'etanolo, ci sono anche componenti che fanno bene alla salute, come i fenoli, mentre i liquori che si ottengono per distillazione, producono sostanze ancora più nocive dell'etanolo, ad esempio il metanolo. E dunque ecco il consiglio medico: non bere più di un bicchiere di vino al giorno e lasciar stare super alcolici come la grappa. Ci riusciremo?

