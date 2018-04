Meteo, sabbia del Sahara e temporali nel weekend/ Polvere del deserto su tutta la nostra penisola

Sarà un weekend di clima primaverile, o almeno, stando a quanto dicono gli esperti. Un po’ di fastidio potrebbe però crearla la sabbia del deserto, prevista sulla nostra penisola nelle prossime ore. Secondo quanto scrive il portale metrologico ilmeteo.it, le proiezioni elaborate dall'Università di Atene, mostrano il sopraggiungere sul nostro paese della sabbia del deserto africano del Sahara. In queste ore sul mar Mediterraneo si sta depositando una circolazione meridionale, e un centro di bassa pressione si muoverà dal Nord Africa all’Italia, portando appunto con se una gran quantità di pulviscolo sahariano. Le polveri saranno più dense al sud, rispetto al centro nord e al nord, ma comunque giungeranno su tutta Italia.

51.000 TONNELLATE DI SABBIA RIVERSATE A TERRA

Non sarà quindi inusuale vedere nei prossimi due giorni un cielo di colore rossiccio, o comunque giallo/arancione, perché appunto carico di sabbia del deserto. La polvere potrebbe essere trasportata sia dal vento, oppure, attraverso la pioggia e i temporali, e sarà visibile soprattutto sulle nostre automobili. Sempre come riportato da ilmeteo.it, basti pensare che nell’episodio recente di pioggia sahariana degli scorsi giorni in Sicilia, si riversarono al suolo ben 51.000 tonnellate di sabbia: una quantità davvero impressionante e difficile da immaginare. Anche per questo motivo, chi volesse lavare la macchina nel weekend, approfittando di una finestra di sole, forse farebbe bene ad evitare, aspettando appunto l’arrivo del "deserto" sulle nostre regioni.

