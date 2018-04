Minerbio, bimbo di 19 mesi muore all'asilo nido/ Ultime notizie: colpito da malore o soffocato da rigurgito?

Minerbio, bimbo di 19 mesi muore all'asilo nido: colpito da malore o soffocato da rigurgito? Le ultime notizie sulla tragedia: si attende l'autopsia per risalire alla causa del decesso

13 aprile 2018 Silvana Palazzo

Minerbio, bimbo di 19 mesi muore all'asilo nido (Foto: LaPresse)

Un bambino di 19 mesi è morto ieri pomeriggio in un asilo di Minerbio. Una tragedia al momento inspiegabile, improvvisa e misteriosa. Il piccolo Alessandro potrebbe essere stato colpito da un malore o soffocato da un rigurgito alimentare durante il pisolino pomeridiano. Le ipotesi sono tante, ma i genitori vogliono capire cosa è davvero accaduto al piccolo. La tragedia è avvenuta alle 15.30 circa: Alessandro Gaccione non si svegliava più, la maestra dell’asilo “Mary Poppins” si è accorta che respirava a fatica ed era molto pallido. Nel giro di qualche secondo si è materializzato il dramma. Come riportato dal Resto del Carlino, le condizioni del bimbo sono apparse subito molto gravi, quindi la maestra ha cominciato subito le procedure di primo soccorso mentre arrivava il personale del 118. Il bambino è apparso cianotico, il battito era impercettibile. Quindi la corsa dell’ambulanza verso l’ospedale di Bentivoglio, la struttura più vicina. Una corsa contro il tempo, ma durante il tragitto Alessandro è deceduto.

MINERBIO, BIMBO DI 19 MESI MUORE ALL'ASILO NIDO

Lo staff del 118 le ha provate tutte per salvare il bambino, ma nessun tentativo è riuscito a fargli riaprire gli occhi. I sanitari, dopo aver chiamato le maestre, hanno contattato i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Molinella e i colleghi della stazione di Minerbio. I genitori e i nonni del piccolo Alessandro si sono precipitati al pronto soccorso, dove hanno appreso la terribile notizia. Nessun segno di violenza sul piccolo, inoltre il cibo consumato a pranzo rispondeva a tutte le prescrizioni sanitarie. Il corpo è stato trasportato alla medicina legale: l’autopsia sarà fondamentale per l’indagine e determinare innanzitutto la causa della morte. Come riportato dal Resto del Carlino, pare che il bambino la sera prima avesse qualche linea di febbre, ma non stesse male al punto tale da preoccupare i genitori. «Oggi (ieri per chi legge, ndr) rimane solo il dolore, non c’è altro da dire se non esprimere la nostra vicinanza alla famiglia in questo momento terribile», ha dichiarato Lorenzo Minganti, sindaco di Minerbio, accorso sul posto.

