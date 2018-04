MODENA, ACCOLTELLA LA MOGLIE POI TENTA IL SUICIDIO/ Una coppia molto unita, ma l’uomo era depresso

Modena, accoltella la moglie poi tenta il suicidio: lei è gravissima, fuori pericolo il marito. E’ successo a Medolla, un paesino in Emilia: tra la vita e la morte la donna

13 aprile 2018 - agg. 13 aprile 2018, 11.42 Davide Giancristofaro Alberti

Un uomo ha accoltellato la moglie ed ha poi tentato il suicidio - LaPresse

Giungono ulteriori dettagli circa quanto avvenuto questa mattina a Medolla, in provincia di Modena, dove un uomo ha accoltellato la moglie, ed ha poi tentato il suicidio accoltellandosi a sua volta. Come scritto dall’edizione online de Il Resto del Carlino, i due coniugi avevano entrambi 65 anni e vivevano in una villetta di via Brescia 2. Stando alle testimonianze dei vicini e di chi li conoscevano, si trattava di una coppia molto unita, e di conseguenza la notizia ha lasciato tutti sgomenti e increduli. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe accoltellato la moglie nel sonno, alle prime luci dell’alba, con un grosso coltello da cucina. Entrambi erano in pensione, ma continuavano ad occuparsi dell'azienda di macellazione a San Felice. Gli inquirenti stanno ancora cercando di ricostruire la vicenda, ma pare che l’uomo soffrisse spesso e volentieri di periodo di depressione, ed avesse un carattere molto difficile. Sul posto sono giunti i due figli dei coniugi, nonché i carabinieri e i militari del Nucleo operativo di Carpi. Entrambi i coniugi sono ricoverati in ospedale: lei è gravissima, a Baggiovara, mentre lui è fuori pericolo a Mirandola. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

ACCOLTELLA LA MOGLIE POI SE STESSO

Un grave fatto di cronaca nera è accaduto quest’oggi a Medolla, un paesino di circa 6.000 abitanti alle porte di Modena, in Emilia. Un uomo ha accoltellato la moglie, e poi ha tentato di togliersi la vita. Stando a quanto riportato in queste ore da diversi organi di informazione, come TgCom24, l’uomo, Pier Luigi Garutti, avrebbe accoltellato diverse volte alla gola la propria compagna, Nadia Sgarbi. Vedendo la donna accasciata a terra, ha quindi chiamato i soccorsi del 118 per poi tentare di ammazzarsi con un fendente alla pancia. Non si sa che cosa abbia spinto il marito ad accoltellare la moglie e se stesso, forse un raptus di follia, o forse per via di una lite avvenuta poco prima, fatto sta che la donna versa in condizioni gravissime.

DONNA SOTTOPOSTA A DELICATO INTERVENTO

Trasportata d’urgenza all’ospedale di Baggiovara, nel modenese, Nadia sta lottando fra la vita e la morte dopo essere stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. Sembrerebbe essere invece fuori pericolo l’aggressore, visto che, durante il colpo inflittosi, non ha lesionato alcun organo vitale. L’episodio, stando ad alcune testimonianze dei vicini, sarebbe avvenuto questa mattina presto, attorno alle ore 5:00, e nella villetta di via Brescia 2 in Medolla, dove appunto risiedono i due coniugi, vi sono attualmente i carabinieri del paese, della compagnia di Carpi, nonché quelli del nucleo investigativo di Carpi, per cercare di stabilire cos’ha scatenato nell’uomo questo raptus di follia.

