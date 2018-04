Paolo Fox/ Oroscopo di oggi 13 aprile 2018: nuovi incontri per i Leoni single, Bilancia malinconica

L'oroscopo di oggi di Paolo Fox, venerdì 13 aprile

Ariete: avete un grande cielo per quanto riguarda i sentimenti. L'amore può portare a una serie di scelte. Sarà possibile cercare una persona bella, oppure vivere una bella avventura. In questi giorni ritorna l'amore non solo nei confronti di una persona, ma anche nella vita. Nel senso che in questi mesi molti di voi siete stati in crisi. Ora sarà possibile vivere finalmente un week end di forza insieme al partner. Toro: questo fine settimana premiano molto il tuo segno. Ora non solo avrete delle belle soddisfazione, ma anche delle realtà concrete. Il toro non solo è un segno molto passionale, ma comunque appartiene alla terra ed è pratico. In questi giorni si avranno delle conferme. Chi ha investito nel passato, oppure è un libero professionista, in questo momento ha una marcia in più.

GEMELLI AFFATICATO, IL CANCRO PENSA ALL'AMORE

Gemelli: vi è un momento di affaticamento in questi giorni. Probabile che questa notte non dormirai bene. Voi di notte spesso pensate e non rimanete mai fermi. Ottimizzate il tempo. Entro domenica sarà probabile che avrete una bella conferma. Cercate di rimanere concreti. Cancro: pensa all'amore in questo momento, soprattutto per il mese di marzo che ha visto una situazione molto complicata. Cercate di agire senza però essere superficiali. Spesso in questi giorni avete concesso molto tempo al lavoro e poco ai sentimenti.

LEONE PRONTO A NUOVI INCONTRI, VERGINE A CORTO DI ENERGIE

Leone: avete un cielo un po’ complicato per l'ambito sentimentale. Forse perché siete molto esigenti con le persone che vi sono intorno e volete qualcosa in più. Il leone single vedrà in questi giorni la possibilità di incontrare nuove persone senza però impegnarsi troppo. Chi invece ha una vita di coppia potrà trascorrere dei momenti di tensione. Vergine: cercate di organizzare qualcosa di positivo e divertente per l'estate. Cercate di non fare le ore piccole questa sera, dato che quella di oggi potrebbe essere una giornata piena di eventi anche molte volte faticosi. Cercate di tutelare la vostra energia e non caricarvi di troppe cose.

BILANCIA NOSTALGICA, SCORPIONE AFFATICATO

Bilancia: il ricordo di una persona che per destino o per volontà hai perso tra febbraio e marzo può essere molto pesante. Manca un po’ di serenità in questi ultime settimane dato che le prospettive intorno a te stanno cambiando. E' una fase di transito con nuove collaborazioni, anche se vi trovate in difficoltà dato che siete abituati a decidere da soli, mentre ora apparite sottoposti alle volontà lavorative di altre persone. Cercate di fare il minimo possibile. Scorpione: siete un po’ affaticati e vi sentite nervosi. Questo è dovuto dal fatto che sei in pensiero per le persone che vuoi bene. Al lavoro è il caso di affrontare nuove esperienze, dato che una determinata attività ti ha stancato. Vorresti maggiore comprensione e più aiuto. Qualcuno di voi si è sentito solo negli ultimi tempi nell'affrontare delle problematiche.

SAGITTARIO VOGLIOSO DI NUOVI PROGETTI, CAPRICORNO ENERGICO

Sagittario: in estate sarà possibile realizzare alcune cose. Infatti sono in cantiere progetti che probabilmente ti porteranno lontano. Ti devi impegnare. Il problema negli ultimi tempi è che la tua libertà è leggermente limitata, non sai però da chi e il perché. Quindi ti chiederai se sia il caso di tagliare rapporti inutili pur di motivare la tua scelta. Capricorno: torna una grande energia. Il passato è ormai messo alle spalle. Hai ricevuto uno colpo basso dal destino. In questo momento dovete reagire. In questo week end, se a marzo è venuto meno un affetto o un amore, sentirai molto la mancanza di questa persona.

ACQUARIO TESO, PESCI: SEGUITE IL VOSTRO SESTO SENSO

Acquario: nei sentimenti vi è stata molta tensione. Urano implica una necessità impellente di cambiare. A volte però questo non è possibile, dato la situazione pratica e la vita reale. Il destino non fa sconti e tu non fare sconti a nessuno Pesci: vi è un momento in cui dovete seguire molto l'intuizione. Organizzate degli incontri nel weekend. In questi giorni sarà possibile conseguire dei progetti comuni, anche con i Gemelli, nonostante vi facciano arrabbiare. Non sottovalutate le tue emozioni e intuizioni che valgono molto e bisogna lasciarsi andare a queste sensazioni positive.

