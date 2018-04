Procida, picchia compagna incinta/ Donna perde bambino di 20 settimane: orrore nel napoletano

Procida, picchia compagna incinta, donna perde bambino di 20 settimane: orrore nel napoletano. Una ragazza di 38 anni è stata malmenata dal proprio compagno di 45

Procida, uomo picchia la propria compagna incinta - LaPresse

Un altro grave fatto di cronaca nera, un’altra violenza di un uomo nei confronti di una donna. A Procida, paese in provincia di Napoli, un uomo ha picchiato violentemente la propria compagna. Già questo basterebbe per fare scatenare l’indignazione, ma a rendere ancora più raccapricciante la storia, il fatto che la ragazza in questione fosse incinta. La donna, di 38 anni, era in dolce attesa da 20 settimane, e dopo le botte riportate, ha accusato dei gravi dolori al ventre che hanno poi portato all’interruzione della gravidanza, e alla perdita del bambino. Lui, 45 anni, è stato subito arrestato dai carabinieri e portato nel carcere di Poggioreale, a disposizione dell’autorità giudiziaria. E’ stata la stessa donna a chiamare il 112, e una volta giunti nell’appartamento in via Giovanni da Procida, hanno a loro volta chiamato i medici.

PRECEDENTI EPISODI DI MALTRATTAMENTO

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e interruzione di gravidanza, e stando alle prime ricostruzioni pare che non fosse la prima volta che picchiasse la propria compagna. Il fatto è avvenuto nella giornata di giovedì, attorno all'ora di cena, e la ragazza si trova attualmente ricoverata presso l’ospedale «Gaetanina Scotto di Perrotolo» di Procida, con varie contusioni sul corpo. Pare che l’aggressione sia giunta in seguito ad una lite per dei futili motivi, che ha appunto portato l’uomo ad alzare le mani sulla donna. Gli inquirenti e i sanitari stanno cercando di capire se l’interruzione di gravidanza sia giunta ieri, durante la lite, o già prima, visti i precedenti episodi di maltrattamento.

© Riproduzione Riservata.