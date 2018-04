San Martino/ Santo del giorno, il 13 aprile si celebra il pontefice e martire

Il 13 aprile si celebre San Martino I, il 74º vescovo di Roma e Papa della Chiesa cattolica dal luglio 649 alla sua morte. Nel Sinodo Lateranense condannò l’eresia monotelita.

13 aprile 2018 Redazione

Santo del giorno: San Martino I

San Martino I, la storia

Il 13 aprile si celebra San Martino I, nominato papa nel lontano 649. Fu dalla nomina del 649. All'epoca il dibattito teologico mirava a stabilire se Gesù aveva una o due volontà. Quella della volontà cristiana è una questione complessa, il che testimonia ulteriormente quanto fu impervio il cammino papale del neoeletto. A causa delle sue posizioni a proposito del caso suddetto, Martino fu soggetto ad aspre critiche, legate al fatto che egli riteneva (insieme al Sinodo da lui indetto) Cristo una figura dal volto anche umano; ciò andava quindi a coincidere con l'impossibilità di redenzione da parte dell'umanità nei confronti di Dio, in quanto lo stesso Cristo era mosso proprio dalla sua volontà umana. Solo un essere divino ma fatto uomo avrebbe potuto condurre l'umanità alla redenzione, ma la doppia volontà di Gesù andava a contrastare con tale credenza.

Gli altri santi del 13 aprile

In seguito a questo fatto Martino fu imprigionato dall'imperatore bizantino Costante II, per poi essere inviato a Costantinopoli in un viaggio lungo e doloroso. Seguì un processo e una condanna. Morì in Crimea nel 655, dopo gli ultimi sofferenti anni di vita da prigioniero. Il 13 aprile non è solamente il giorno in cui si ricorda san Martino I. In tale giorno, infatti, si celebrano anche i martiri e santi Carpo, Papilo, Agatonica e compagni, sant'Ermenegildo (martire), sant'Albertino da Montone (abate), sant'Orso di Ravenna (vescovo) e diversi altri personaggi eminenti riconosciuti dalla Chiesa per i rispettivi meriti ecclesiastici e non.

© Riproduzione Riservata.