Terremoto oggi nelle Marche/ INGV ultime scosse: Macerata, sisma M 2.6 a Pieve Torina (13 aprile 2018)

Terremoto oggi nelle Marche, 13 aprile 2018. INGV ultime scosse e notizie: Macerata, sisma di magnitudo 2.6 a Pieve Torina. Gli aggiornamenti sull'attività sismica

13 aprile 2018 Silvana Palazzo

Terremoto oggi nelle Marche

L’attività sismica non si placa nelle Marche: una scossa di terremoto di intensità moderata è stata avvertita dalla popolazione pochi istanti prima della mezzanotte, ed è stata seguita da repliche più deboli. Lo sciame sismico si è verificato nel Maceratese, segmento più a nord del cratere sismico del Centro Italia. Il terremoto avvenuto pochi secondi prima della mezzanotte ha avuto magnitudo pari a 3.4 sulla scala Richter, epicentro vicino Pieve Torina e ipocentro a 8 chilometri di profondità. Il sisma è stato avvertito distintamente dai residenti in un raggio di circa 30 chilometri, ma - come riportato da Il Mattino - non sono stati segnalati danni a cose o persone. Dopo questa scossa sono state registrate diverse repliche strumentali e tre terremoti di magnitudo superiore a 2. Il più forte di questi, di magnitudo 2.6, è stato registrato dall’Ingv alle 3.26 sempre nei pressi di Pieve Torina.

MARCHE, SISMA M 2.0 A MUCCIA

Dopo la scossa di terremoto di magnitudo 2.6 sulla scala Richter, avvenuta a Pieve Torina, la Sala Sismica dell’Istituto di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha registrato un altro evento. Il sisma è avvenuto alle 5.10 di oggi, venerdì 13 aprile 2018, ed è stato di magnitudo 2.0 sulla scala Richter. L’epicentro è stato individuato vicino Muccia, in provincia di Macerata, dove negli ultimi giorni si stanno verificando diverse scosse. L’epicentro del terremoto comunque è stato localizzato più precisamente con le seguenti coordinate geografiche: latitudine 43.08, longitudine 13.05 e ipocentro attestato a 8 chilometri di profondità. L’Ingv ha fornito anche la lista dei Comuni entro i 20 chilometri dall’epicentro di questo terremoto: Pievebovigliana, Pieve Torina, Fiordimonte, Camerino, Serravalle di Chienti, Fiastra, Monte Cavallo, Sefro, Acquacanina, Pioraco, Castelraimondo, Fiuminata, Serrapetrona, Caldarola, Ussita, Visso, Bolognola, Cessapalombo, Gagliole, Belforte del Chienti, Camporotondo di Fiastrone, San Severino Marche e Matelica.

