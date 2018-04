TORINO, PIAZZA SAN CARLO: 8 ARRESTI/ Usato spray urticante per rapine: la soddisfazione del Procuratore

Torino Piazza San Carlo, 8 arresti per provocato panico e tentata rapina: i presunti responsabili usavano spray urticante per rapine in piazza. Le indagini chiuse, tutti gli indagati

13 aprile 2018 - agg. 13 aprile 2018, 11.57 Niccolò Magnani

Torino Piazza San Carlo (LaPresse)

Sono state arrestate otto persone, in merito alle indagini svolte dopo il caos scoppiato a maggio del 2017 in piazza San Carlo a Torino, durante la proiezione della finale di Champions League fra Juventus e Real Madrid. La notizia è stata commentata in maniera entusiasta da Francesco Saluzzo, il procuratore generale del Piemonte: «Non conosco i dettagli dell'operazione – le sue parole riportate dall’edizione online de La Gazzetta dello Sport - ma da quel che ho potuto capire mi pare che si sia trattato di un lavoro investigativo straordinario. Si trattava di un'indagine complessa - dice - e condotta in modo molto intelligente». Soddisfatti anche i legali dei più di 1500 feriti, come ha spiegato l'avvocato Nicola Menardo, dello studio Grande Stevens: «L'operazione è stata chiusa in tempi brevi. Oggi abbiamo depositato un'istanza di accesso agli atti per capire le responsabilità dei singoli soggetti coinvolti e ipotizzare le prime richieste risarcitorie». Alle ore 12:00, fra pochi istanti, si terrà una conferenza stampa in cui parleranno il Procuratore e il Questore al Palazzo di Giustizia di Torino. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

I DETTAGLI DI QUESTA ASSURDA VICENDA

Questa mattina sono scattate le manette e gli arresti per 8 presunti responsabili del panico provocato a Torino in Piazza San Carlo la notte della terribile finale di Champions League (sia in senso sportivo, con la Juventus sconfitta 1-4 dal Real Madrid e sia purtroppo in senso di cronaca, con la morte di una ragazza e i 1500 feriti). Sono in tutto otto le persone ritenute gravemente responsabili di aver provocato il panico quel 3 giugno mentre nella piazza più grande di Torino si stava assistendo sui maxischemi alla finalissima della Juve. Pare, come spiegano le indagini concluse ieri, che il caos si scatenò perché il gruppetto voleva mettere a seno una serie di mini-rapine utilizzando dello spray urticante. Secondo quanto riporta la Procura di Torino, il gruppo di giovani aveva già commesso altre rapine simili spruzzando lo spray al peperoncino in altri più piccoli raduni pubblici. Il gruppo di micro-criminalità (alcuni sono di origini extracomunitaria, ma ancora non sono usciti i nomi e le identità degli arrestati) è stato individuato grazie alle intercettazioni telefoniche nel corso di un'altra indagine. In sostanza, si sarebbero traditi parlando di una collanina di grande valore che sarebbero riusciti a rubare quella maledetta notte in Piazza San Carlo.

SINDACO APPENDINO INDAGATA

«Per noi non cambia nulla: Erika, purtroppo, non ce la restituisce più nessuno»: il primo commento è dello zio di Erika Poletti, la ragazza morta per la calca di Torino dopo la folle tentata rapina. « A giugno saremo a Torino, con i genitori di Erika, per la posa di una targa ricordo», conclude il familiare della vittima. Nel frattempo, sempre sul fronte delle indagini, ieri era già stata una giornata molto importante con la chiusura dell’inchiesta e l’ufficializzazione di tutti gli iscritti al registro degli indagati: il sindaco Chiara Appendino risulta indagata, ma non è sola e gli inquirenti hanno accusato anche molti vertici delle autorità pubbliche. Tra gli altri, ci sono Marco Sgarbi dirigente della polizia municipale di Torino, Roberto Dosio viceprefetto, Paolo Giordana ex capo di gabinetto del sindaco Appendino, Alberto Bonzano dirigente del commissariato Centro. Non solo, anche Paolo Lubbia direttore dii gabinetto del sindaco di Torino, Maurizio Montagnese presidente di Turismo Torino, Danilo Bessone direttore di Turismo Torino, Angelo Sanna ex Questore di Torino, Enrico Bertoletti architetto progettista, Michele Mollo capo di gabinetto della Questura. In serata un primo commento è arrivato dalla sindaca M5s della città segnata ancora da quella notte tragica: «Ieri sera mi è stato notificato dalla Procura di Torino l’atto con la chiusura delle indagini per piazza San Carlo. Resto a disposizione della magistratura, come lo sono sempre stata».

