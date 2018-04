Traforo del Monte Bianco, fermato furgone con a bordo esplosivo/ Ultime notizie: si esclude terrorismo

13 aprile 2018 Emanuela Longo

Traforo del Monte Bianco, fermato furgone (Foto Wikipedia)

All'alba di oggi gli agenti di polizia hanno fermato al traforo del Monte Bianco un furgone sospetto proveniente dalla Francia. Secondo le informazioni che trapelano in questi minuti dall'agenzia di stampa Ansa, nell'ambito di alcuni controlli sarebbe stato trovato materiale potenzialmente esplosivo e per questo l'autista del mezzo sarebbe stato posto in stato di fermo. Si tratta di un uomo dell'Est Europa nei confronti del quale sono attualmente in corso una serie di accertamenti per appurare il tipo di materiale che trasportava a bordo del furgone, un Mercedes sprinter di colore bianco. Da ciò che si apprende, oltre a lui sul mezzo viaggiavano anche altri passeggeri, tutti originari dell'est europeo e che nelle ultime ore sono stati interrogati dall'autorità giudiziaria che sta tentando di fare luce sulla vicenda. Si tratta di un fatto che ha contribuito immediatamente a far scattare l'allerta terrorismo, anche per la presenza di un mezzo, come il furgone in oggetto, spesso impiegato negli ultimi attacchi terroristici messi a segno dall'Isis in diverse città europee.

LE INDAGINI IN CORSO

A condurre le indagini - partite da un'inchiesta anti-droga- sulla vicenda è la squadra mobile di Milano e, stando alle prime indiscrezioni, si tratterebbe di un fatto di criminalità. Tuttavia, spiega l'Ansa, sono stati gli stessi inquirenti ad escludere per il momento un collegamento tra il furgone fermato al traforo del Monte Bianco e con a bordo materiale che si ritiene possa essere esplosivo e il terrorismo. L'operazione compiuta all'alba di oggi è stata condotta con la collaborazione della polizia di frontiera e ha visto anche l'intervento degli artificieri. Sono stati questi ultimi, nel corso dei vari accertamenti sul posto, a portare via alcuni candelotti, probabilmente di esplosivo, che sono stati scoperti in una portiera del furgone dove erano stati ben nascosti. La notizia arriva in concomitanza a quella relativa ad un rafforzamento dei controlli al traforo del Monte Bianco, sia in entrata che in uscita dal territorio nazionale. Prima del furgone erano state controllate anche diverse altre vetture e persone.

