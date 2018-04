WORLD PRESS PHOTO 2018/ Lo scatto dell'uomo in fiamme di Ronaldo Schemidt vince il contest di fotogiornalismo

World Press Photo 2018: con uno scatto di un "ragazzo in fiamme", il fotografo venezuelano Ronaldo Schemidt ha vinto la 61esima edizione del contest internazionaledi fotogiornalismo

World Press Photo 2018, il logo del concorso (Archivio)

WORLD PRESS PHOTO 2018, VINCE RONALDO SCHEMIDT

Un ragazzo letteralmente “in fiamme” che scappa e indossa una maschera antigas: lo scatto del 46enne fotoreporter venezuelano Ronaldo Schemidt che lavora per l’Agence France Presse (AFP) ha vinto il World Press Photo 2018. Il contest dedicato al fotogiornalismo e arrivato quest’anno alla sua 61esima edizione ha eletto dunque come “foto dell’anno” quella del reporter sudamericano ma che da alcuni anni vive in Messico e che da tempo documenta la complicata fase socio-politica che sta vivendo il proprio Paese a seguito degli scontri tra il Governo guidato da Nicolas Maduro e i suoi oppositori. E proprio la foto testimonia uno dei momenti più drammatici delle proteste scoppiate lo scorso maggio: nello scatto premiato dall’organizzazione no-profit con sede ad Amsterdam e che indice ogni anno quello che è il concorso fotografico più importante al mondo si vede infatti un giovane di 28 anni (tale José Victor Salazar Balza) venire investito dalle fiamme di un’esplosione di una moto e, mentre corre, l’effetto delle fiamme è ancora più impressionante.

LE MOTIVAZIONI DEL PREMIO

La giuria del World Press Photo ha dunque deciso di premiare l’iconica foto scattata da Ronaldo Schemidt dopo che lo scorso 14 febbraio erano stati resi noti in anteprima i nomi dei finalisti dell’edizione 2018 del photo-contest (cosa mai accaduta in passato): in quella che è oramai la 61esima edizione del premio, a far parte della suddetta giuria c’era Madgalena Herrera (della rivista francese Geo) in qualità di presidentessa e che, assieme agli altri colleghi, ha esaminato oltre 73mila foto scattar da circa 4500 fotografi e provenienti dai più disparati angoli del mondo. E la foto di Schemidt è risultata la più votata, tanto da vincere il primo premio pure nella sezione dedicata alle spot news: la motivazione data dai giudici è che “lo scatto rappresenta una immagine classica ma ha al tempo stesso dinamismo ed energia, oltre a denotare una buona composizione e dare anche emozioni allo spettatore”. Caratteristiche che hanno permesso al lavoro del fotografo venezuelano di battere al fotofinish i colleghi Patrick Brown, Toby Melville, Ivor Prickett e Adam Ferguson.

#BREAKING AFP photographer Ronaldo Schemidt @rschemidt wins World Press Photo of the Year Award pic.twitter.com/I8LnFwCNP1 — AFP news agency (@AFP) April 12, 2018

