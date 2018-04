Antonio Pascuzzo, trovato morto 18enne di Buonabitacolo/ Ultime notizie: era scomparso da una settimana

Antonio Pascuzzo, trovato morto 18enne di Buonabitacolo: era scomparso da una settimana. Le ultime notizie: il ritrovamento del cadavere è avvenuto vicino al fiume Peglio

14 aprile 2018 Silvana Palazzo

Antonio Pascuzzo, trovato morto 18enne di Buonabitacolo

Antonio Alexander Pascuzzo, il 18enne di Buonabitacolo scomparso da una settimana, è stato trovato morto dai volontari della Protezione civile. Il corpo senza vita è stato individuato nei pressi del fiume Peglio, in una scarpata, come riportato da ottopagine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, presente anche il padre del ragazzo. Proprio ieri sera gli abitanti di Buonabitacolo avevano organizzato una fiaccolata per pregare per il ritorno a casa del giovane. Le ricerche non si erano mai fermate: da giorni i carabinieri del posto, i vigili del fuoco di Salerno e quelli di Sala Consilina, era impegnati insieme alla Protezione civile e molti volontari. Poi il tragico epilogo. Ora si indaga per capire cosa sia successo e per chiarire le cause della morte di Antonio Alexander Pascuzzo. Del giovane si erano perse le tracce il 6 aprile scorso: era uscito dalla casa dello zio, dove viveva con il padre, dicendo di andare a comprare le sigarette, poi più nessuna notizia. Prima di andare via però avrebbe ricevuto una telefonata. Inoltre, il cellulare del ragazzo avrebbe squillato due volte a vuoto la sera della sparizione, poi risultava spento.

ANTONIO PASCUZZO TROVATO MORTO: LE RICERCHE

Del caso di Antonio Alexander Pascuzzo si era occupata anche la trasmissione La Vita in Diretta, che aveva fatto tappa proprio a Buonabitacolo. Il padre del ragazzo è intervenuto nei giorni scorsi ai microfoni del programma condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini per confermare che suo figlio quella sera stava benissimo, un aspetto che ha trovato conferma nelle parole di un amico, ascoltato dagli inquirenti. «Era sorridente come sempre». Alcuni indizi sul caso sono stati forniti dagli amici del 18enne: hanno segnalato infatti alcuni elementi, come lo stato di WhatsApp cambiato il giovedì precedente prima di non collegarsi più. Due emoticon preoccupanti: una faccia triste e una bara. Il 6 marzo scorso poi aveva pubblicato uno status sulla sua pagina Facebook: «Penso che non merito più di vivere», scritto in spagnolo. Accorato l'appello della fidanzata di Antonio Alexander Pascuzzo: «Qualunque cosa sia successa torna a casa».

