Genova, un topo nell’insalata/ Ritrovamento shock di una coppia ligure: terapia antibiotica per i due

Genova, un topo nell’insalata, ritrovamento shock di una coppia ligure: terapia antibiotica per i due. Marito e moglie hanno scoperto un topo nell’insalata nella mattinata di ieri

Un topo nell'insalata

Un topo in una busta dell’insalata. E’ questo il ritrovamento shock fatto da una coppia di coniugi genovesi nelle scorse ore. I due hanno comprato un classico pacchetto di insalata al supermercato, per mangiarne un po’. Peccato però che non si sono accorti della presenza dell’animale, un piccolo roditore (probabilmente di campagna), che si era posizionato in fondo alla busta. Una volta scoperto il tutto, nella mattinata di ieri, i due si sono subito rivolti subito al medico di base e quindi all’Asl, e per precauzione sono stati sottoposti ad una profilassi di antibiotici, per evitare l’insorgere di infezioni o altre malattie gravi. Il topo è stato quindi inviato ai laboratori Arpal per essere analizzato, e nel contempo è stata allertata la ditta che ha impacchettato e distribuito l’insalata fresca, un’azienda con sede nel bergamasco.

RITIRATE TUTTE LE BUSTE DELLO STESSO LOTTO

I due coniugi vivono nel ponente di Genova, e hanno acquistato l’insalata in un supermercato della loro zona. «Abbiamo ricevuto le due persone, ci hanno portato la busta dell’insalata con il topo ritrovato all’interno. Abbiamo così attivato le procedure del caso», ha spiegato a IlSecoloXIX, Paolo Cavagnaro, direttore sanitario della Asl 3. Subito sono scattati i controlli nell’azienda bergamasca, mentre il supermercato dove è stata acquistata la busta di insalata ha ben pensato per precauzione di ritirare dagli scaffali tutte le confezioni della stessa marca e dello stesso lotto, evitando quindi l’insorgere di casi simili. «Abbiamo avvisato anche gli uffici regionali di competenza - ha proseguito Paolo Cavagnaro - il prodotto era comunque scaduto, non c’è stato bisogno di diramare un’allerta».

