LOTTO/ Estrazioni di oggi 10eLotto, Superenalotto del 14 aprile 2018: i numeri vincenti! Video

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 14 aprile: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.45/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

14 aprile 2018 - agg. 14 aprile 2018, 19.30 Morgan K. Barraco

Estrazioni del Lotto e Superenalotto (LaPresse)

La seconda settimana di aprile si chiude con una nuova estrazione di Lotto, 10eLotto e Superenalotto. Numeri vincenti, combinazioni fortunate e quote: sono queste le informazioni che interessano agli appassionati di questo gioco. Ci sono però dei giocatori molto legati alle statistiche, quindi saranno sicuramente attenti ad alcuni numeri, i cosiddetti ritardatari. L'ultimo concorso da questo punto di vista ha riservato diverse sorprese: è uscito il 20 su Venezia che era arrivato a 105 assenze e si trovava in vetta alla classifica dei centenari. Ha fatto la sua apparizione dopo 104 estrazioni anche il 46 su Cagliari. Questo vuol dire che la classifica dei ritardatari è cambiata molto: in testa ora c'è il 45 su Palermo con 105 assenze, mentre il 60 su Milano è a quota 101 estrazioni di ritardo. Sul gradino più basso del podio l'87 su Torino, che oggi potrebbe diventare centenario visto che è a 99 assenze. A chiudere la top five l'82 su Firenze, giunto a 98 ritardi, e il 2 su Torino, che manca invece da 87 estrazioni. (agg. di Silvana Palazzo)

CRESCE L'ATTESA DELL'ESTRAZIONE

Lotto, 10eLotto e Superenalotto di questa sera hanno già apparecchiato la tavola della Sisal con tutti i premi, in attesa di scoprire i nuovi vincitori di oggi. Anche i bottini sono tutti da scoprire, così come i numeri vincenti che verranno estratti e che daranno la possibilità ai giocatori di diventare i nuovi vincitori. Continua intanto l'ondata di premi in tutta l'Italia grazie all'ultimo appuntamento: il fortunello al primo posto in classifica è un giocatore del Lotto di San Benedetto del Tronto (Ascoli). La vincita è stata di 97,5 mila euro grazie ad un terno su Milano. Un appassionato di Nepi, in provincia di Viterbo, ha invece centrato 24.950 euro grazie ad una quaterna su Tutte le ruote, mentre 19.500 euro sono finiti in tasca ad un vincitore di Cerignola, in provincia di Foggia: la combinazione vincente riguarda un terno su Bari. Il 10eLotto ha premiato invece con il primo posto in classifica tre vincite identiche da 50 mila euro ciascuna. 9 Oro in modalità frequente in tutti e tre i casi, grazie alle schedine di Arezzo, Sellia Marina, in provincia di Catanzaro, e Moncalieri, nel Torinese. L'ultima estrazione ha permesso al gioco di distribuire un montepremi di circa 27 milioni di euro, contro gli 1,2 miliardi di euro se consideriamo i concorsi effettuati dall'inizio di quest'anno.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Jackpot, SuperEnalotto e vincite milionarie: il concorso di oggi metterà in palio un montepremi stratosferico del valore di 129 milioni di euro. Un traguardo importante che presto potrebbe vedere uno o più giocatori raggiungere la meta finale. La speranza non permette a tutti gli appassionati di lasciare la presa, soprattutto in previsione dell'estrazione di questa sera. Le quote minori non sono di certo da meno e non hanno nulla da invidiare alla sestina vincente, anche se nell'ultimo appuntamento hanno subito un nuovo ribasso. La vincita più alta è stata infatti quella del 4+, con un premio che ha sfiorato i 28 mila euro e che è stato assegnato a quattro giocatori. Oltre 22 mila euro sono stati destinati invece a quei nove appassionati che hanno realizzato il 5, mentre 136 vincitori si sono dovuti 'accontentare' dei 2.322 euro del 3+. Un bottino che scende ulteriormente per il 4 ed i suoi 748 giocatori più fortunati: il premio è stato infatti di 279,16 euro a testa. Il 3 ha regalato invece a 27.028 vincitori 23,22 euro ciascuno, mentre il 2 si è avvicinato ancora una volta ai minimi storici. Il premio è stato di 5 euro ed i vincitori 390.151, molti di più dei 27.260 appassionati che hanno vinto la stessa quota grazie allo 0+. Le quote standard del 2+ e dell'1+ hanno distribuito ancora una volta 100 euro e 10 euro, rispettivamente assegnate a 1.851 vincitori e 12.566 giocatori.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Siamo a pochi passi dalla nuova estrazione del Lotto: questa sera molti dei giocatori in gara potranno festeggiare con familiari ed amici, pronti ad inaugurare le loro vincite. Il tutto come sempre grazie al nuovo concorso ed ai numeri vincenti: solo la loro unione permetterà a tanti italiani di poter realizzare sogni e speranze. I bottini in palio sono davvero molti e con un valore variabile e spesso riescono a competere con il cugino Jackpot del SuperEnalotto. L'unico ostacolo da superare è compilare la propria schedina, un'impresa semplice per alcuni appassionati e molto complicata invece per tanti altri. E questo sia nel caso in cui si tratti di giocatori storici che di aspiranti vincitori che hanno appena conosciuto il mondo della Sisal. Per fortuna la nostra Rubrica dispensa consigli per tutti, grazie alla collaborazione con la smorfia napoletana: quali numeri ci regalerà oggi? La news che abbiamo scelto per voi riguarda record mondiali e primati di tutti i tipi. Uno degli ultimi Guiness dei primati riguarda un giapponese che è riuscito a ballare con l'hula hoop più grande del pianeta. Non si tratta dell'unico record registrato in Sol Levante, dato che fra i vincitori del 2018 troviamo anche l'uomo più vecchio del mondo, che con i suoi 112 anni ha battuto il rivale precedente, un ultracentenario indiano dell'età di 146 anni che è scomparso l'anno scorso. Cosa ne pensa la smorfia? Abbiamo l'età, 31, il primato, 78, il vecchio, 26, il mondo, 84, e la salute, 32. Come Numero Oro scegliamo invece le cifre finali degli anni del giapponese da record, il 12.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

I giocatori del SuperEnalotto sono in attesa di scoprire il verdetto di oggi: il Jackpot verrà estratto? Il nuovo concorso potrebbe assegnare il titolo da vincitore a qualche appassionato in gara: una possibilità che per qualcuno implica anche una grande forma di stress. Prima di scoprire se la sestina vincente corrisponde ai numeri giocati nella nostra schedina, abbiamo infatti diversi step da seguire. Individuare i numeri da giocare e compilare la schedina sono di sicuro i passaggi che troviamo al primo posto della nostra checklist. Non bisogna dimenticare tuttavia l'ultimo gradino del programma: trovare al volo un progetto a cui destinare una piccola o grande fetta del nostro bottino. La nostra Rubrica risolve anche oggi i dubbi di chi non ha ancora ultimato i 'compiti a casa': KickStarter ci suggerisce un'iniziativa interessante, in grado di unire efficienza e relax in un unico dispositivo. Cardlax permette infatti di poter ottenere un massaggio rilassante in qualsiasi momento della giornata, grazie al più piccolo dispositivo al mondo in grado di avere una funzione simile. Grande quanto una carta di credito, Cardlax è stato ideato proprio perché possa essere sempre con noi, in ufficio, a casa oppure durante le attività sportive. Quattro semplici pulsanti regoleranno non solo lo spegnimento e l'accensione del device, ma anche l'intensità del massaggio. Il goal iniziale di 309 euro è già stato centrato grazie a versamenti che superano i 30 mila euro, ma c'è ancora tempo prima della chiusura dell'asta, che avverrà solo entro 11 giorni. I numeri vincenti ci verranno svelati fra pochissimo: non dimenticate carta e penna!

