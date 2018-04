Milano, spari in appartamento in via Sant'Erlembaldo/ Ultime notizie: due feriti, aggressore in fuga

Milano, spari in appartamento in via Sant'Erlembaldo, ultime notizie: due feriti, aggressore in fuga. Un italiano ha fatto fuoco contro due rumeni, ferendone uno gravemente

Sparatoria questa mattina a Milano

Due spari sono stati uditi questa mattina in quel di Milano, in un appartamento. In via Sant'Erlembaldo, traversa di viale Monza vicino al parco di Villa Finzi, due persone sono state ferite da alcuni colpi di pistola, sparati nella loro abitazione al quarto piano. Si tratta di due ragazzi di origini rumena, di 28 anni entrambi. Dei due uno è molto grave, rischia la vita, visto che è stato colpito al torace e alla schiena. Quest’ultimo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Niguarda, mentre l’altro è stato semplicemente ferito di striscia alla testa, e attualmente è ricoverato presso la struttura ospedaliera San Raffele. L’aggressione, stando alle indiscrezioni riportate dal quotidiano IlGiorno, sarebbe avvenuta questa mattina presto, poco dopo le 7:30.

UN ITALIANO L’AUTORE DEL GESTO

A sparare, secondo le forze dell’ordine, sarebbe stato un italiano, che conosceva uno dei due e che non si sa per quale motivo sia entrato in casa ed abbia fatto fuoco. Attualmente il malvivente è in fuga, ma pare che i Carabinieri della compagna Porta Monforte lo abbiano individuato e lo starebbero di conseguenza cercando in città, nonché nella perfieria. Entrambe le vittime erano sveglie al momento dell’aggressione, ancora ignoti invece i motivi che hanno portato l’italiano a fare fuoco. Un secondo caso di sparatoria dopo quello avvenuto ieri a Follonica, in provincia di Grosseto, dove però ci è scappato il morto.

© Riproduzione Riservata.