Monica Biagini/ Chi è la figlia di Isabella morta tragicamente nel 1999

Isabella Biagini e la figlia Monica, scomparsa nel 1999

E’ morta l’attrice Isabella Biagini. Si è spenta quest’oggi a Roma, all’età di 74 anni. Era ricoverata da tempo alla clinica Ante Hospice al Santa Maria della Pietà, dopo l’ischemia dello scorso 2 novembre. In realtà, chi la conosceva bene, ha sempre affermato che la poliedrica donna si è lasciata andare da quel terribile 1999, ovvero, da quando è scomparsa troppo prematuramente la figlia Monica. La discendente della diva del cinema anni ’60 le è stata portata via in seguito ad una grave malattia, un cancro fulminante al fegato. Sono diverse le teorie sulla fine della povera ragazza, e c’è chi non esclude delle dipendenze da alcol e droga, come sottolineato poco fa in occasione del programma di Rai Uno “Sabato italiano”, dai diversi ospiti presenti in studio.

GLI ULTIMI ANNI DISPERATI

Nelle ultime interviste rilasciata da Isabella, ricordava così la figlia: «Monica è andata via nel ’99. Da allora fumo tre pacchetti di sigarette al giorno. Da quando se ne è andata mi sento in una fossa di serpenti. Nulla ha più senso, ormai». Parole che lasciavano ben poco spazio alle repliche, con la donna che non è riuscita a superare il dramma della scomparsa della figlia, e che è quindi andata alla deriva, verso una fine forse tristemente annunciata da tempo. Isabella, tra l’altro, aveva grossi problemi economici (come spesso accade agli ex divi), e negli ultimi anni si era continuamente ammalata, forse anche per le mancate cure dopo la depressione. Fra i vari episodi tristi con protagonista l’eccentrica attrice, anche un incendio nella sua vecchia casa di Roma, quando ha preso fuoco un materasso o una coperta, appoggiati su una stufa a gas: un chiaro segnale di degrado e incuria.

