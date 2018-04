Pompei, Rosario della Madonna oscilla: per i fedeli è un miracolo/ Video, la corona si muova da sola ma...

Pompei, Rosario della Madonna oscilla: video. Per i fedeli è un miracolo: la corona si muova da sola ma... Le ultime notizie sull'evento che ha richiamato l'attenzione di tante persone

14 aprile 2018 Silvana Palazzo

Dalla mano di una statua della Madonna, nel Santuario di Pompei, si sgancia una coroncina che comincia ad oscillare nel vuoto. C'è anche un video che mostra il rosario mentre oscilla apparentemente senza spiegazioni. Il filmato, che sta facendo il giro del web, è diventato subito virale. Molti fedeli sono rimasti colpiti dall'evento: c'è chi grida al miracolo e chi spiega di non aver mai visto nulla di simile in tanti anni. I fedeli hanno subito attribuito quanto accaduto ad un fenomeno divino, alcuni addirittura lo ritengono un messaggio in merito alla guerra in Siria e l'attacco di Donald Trump. Qualcuno infatti ritiene che ci sia un legame con i fatti di cronaca che stanno minando la pace mondiale. «Il Santuario di Pompei è l'icona della pace universale. La Vergine del Santissimo Rosario ci chiede di pregare», dicono i fedeli riuniti in preghiera, come riportato da Il Mattino. «La Madonna vuole inviarci un messaggio», racconta un'anziana fedele che nei suoi 93 anni di vita non ha mai visto qualcosa di simile. «Ci chiede di pregare ai suoi piedi per la pace nel mondo».

Sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il rosario che, spinto dal vento, stava oscillando dall'alto della Basilica. L'evento comunque ha richiamato centinaia di fedeli che hanno rivolto lo sguardo al cielo e recitato il Rosario alla Vergine Santissima. Miracolo? In realtà è stato il forte vento a far muovere il rosario dalla statua che sovrasta il Santuario della cittadina campana. Ma per i fedeli non c'è meteo che tenga e quindi si sono radunati davanti alla chiesa per pregare. Come riportato da Il Mattino, non è mancato chi, da profano, non credendo che l'evento potesse avere un legame divino, è corso alla più vicina ricevitoria per giocare i numeri al Lotto. C'è chi ha giocato k'ambo secco 72 (il Rosario Benedetto) e 60 (la Madonna). L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri nei pressi del Santuario di Pompei. Stando a quanto riportato da stabiachannel, da una prima ricostruzione è emerso che la corona che ieri ha iniziato a muoversi non è fissata al resto della statua quindi è possibile che con forti folate di vento possa dondolare. Ma ieri non c'era vento e per far rendere mobile la corona, essendo molto pesante, sarebbero necessarie forti raffiche. Nel dubbio sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno analizzato la statua senza trovare anomalie. Oggi la corona in questione non si muove, nonostante le condizioni meteo proibitive. E i fedeli ribadiscono l'eccezionalità dell'evento.

