Siria, Gentiloni e le reazioni italiane/ “Nessun attacco dalle nostre basi, no all’escalation della guerra”

Siria, Gentiloni e le reazioni in Italia: “Nessun attacco dalle nostre basi, no all’escalation della guerra”. La conferenza stampa del presidente del consiglio dopo l’attacco USA

A poche ore dalla notizia dell’attacco degli Stati Uniti, appoggiati da Francia e Regno Unito, in Siria, arriva la reazione del Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni. Oggi il Premier italiano ha tenuto una conferenza stampa da Palazzo Chigi per esternare la posizione del nostro paese di fronte ai bombardamenti di questa notte, volti a colpire i depositi di armi chimiche, nonché un centro di ricerca. «L'azione di questa notte – spiega il capo del Governo - è stata circoscritta e mirata a colpire la fabbricazione di armi chimiche. Ma non può essere l'inizio di un'escalation». Gentiloni tende quindi la mano ad americani, inglesi e francesi, ricordando però che «Il supporto logistico che forniamo soprattutto agli Usa non poteva in alcun modo tradursi nel fatto che dal territorio italiano partissero azioni direttamente mirate a colpire la Siria».

“ILLUSORIO PENSARE DI CACCIARE ASSAD COSI’”

Non è da escludere che il presidente Donald Trump abbia chiesto l’utilizzo delle basi italiane per l’attacco in Siria, però negato dallo stesso governo del Bel Paese. Gentiloni si sente di condannare, come il resto dell’opinioni pubblica, l’utilizzo delle armi chimiche da parte dell’esercito di Assad: «Non possiamo rassegnarci all'idea che le armi chimiche tornino a essere utilizzate nei conflitti. Le conseguenze umanitarie di queste armi atroci non sono degne della nostra civiltà. Le abbiamo viste in questi giorni e non possiamo più tollerarle». Secondo il presidente del Consiglio, comunque, la strada intrapresa dai tre paesi non è quella giusta: «L'illusione che così si sarebbe arrivati alla cacciata del dittatore Assad – conclude - prima di sedersi al tavolo del negoziato, è pericolosa».

