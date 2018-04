ULTIME NOTIZIE/ Di oggi, ultim'ora: Macron manovratore tra Usa, Russia e Damasco (14 aprile)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Macron cerca mediazione con Putin sulla Siria. Champions League, sfida al Liverpool per la Roma in semifinale (14 aprile 2018)

14 aprile 2018 Fabio Belli

Siria, Macron cerca il dialogo con Putin

C'è ancora massima tensione tra gli Stati Uniti e la Russia riguardo un possibile intervento militare a stelle e strisce in Siria, dopo che Assad è stato accusato ufficialmente di aver utilizzato armi chimiche contro i civili. Il presidente francese Macron ha chiamato quello russo, Putin, per cercare di esortare al dialogo e alla diplomazia per stroncare sul nascere quella che potrebbe essere una gravissima crisi internazionale. Macron ha però sottolineato a Putin come i rilievi abbiano dimostrato la presenza di gas chimico come nervino e cloro negli attacchi sferrati da Assad.

L'ultimatum di Mattarella

Un presidente dello Stato sfiduciato dopo il secondo giro di consultazioni, stante la mancata convergenza dei partiti politici verso una linea comune, allo scopo di dare in tempi rapidi un governo pienamente operativo al nostro paese. Il capo dello Stato commentando oggi i colloqui avuti ha sottolineato che è sua intenzione prendersi qualche giorno di riflessione, allo scopo di dare la possibilità ai partiti di trovare una convergenza dell'ultima ora. In caso di nulla di fatto a metà della prossima settimana Mattarella potrebbe decidere di dare un incarico esplorativo, a uno dei due leader vincenti nelle scorse elezioni, Matteo Salvini o Luigi Di Maio, saranno a quel punto i politici a dover trovare i voti in Parlamento. In caso di presumibile fallimento pronto un "governo del presidente", con la partecipazione di tutti gli schieramenti politici.

Una sparatoria per futili motivi ha prodotto un morto e un ferito grave

Grave episodio di cronaca nera avvenuto nel grossetano dove nel pomeriggio un uomo per futili motivi ha ucciso una persona e ne ha ferita gravemente altre due. Tutto è nato dopo una lite tra vicini, al termine di questa un uomo di cui non sono state rese note le generalità ha estratto una pistola e ha fatto fuoco tra i passanti increduli. Sul selciato sono rimasti un uomo, Salvatore De Simone, suo fratello Massimo e una donna. I feriti trasportati immediatamente con l'elisoccorso all'ospedale di Siena con la donna che adesso lotta tra la vita e la morte. L'aggressore dopo essersi data alla fuga è stato fermato dalle forze dell'ordine alla periferia della città. Immediatamente ammanettato è stato trasportato presso la locale stazione dell'Arma in attesa dell'interrogatorio da parte dell'autorità giudiziaria.

Arrestate 10 persone per la tragedia di Torino

La Questura di Torino su disposizione della procura della città della Mole ha notificato a 10 soggetti un ordine di arresto, per i disordini causati in Piazza San Carlo durante la proiezione della finale di Champions League dello scorso anno. I dieci tutti di origine magrebina, avrebbero usato uno schema già collaudato lanciando degli spruzzi di spray urticante, allo scopo di procedere al furto degli oggetti personali della gente che fuggiva. Le accuse questa volta sono pesantissime stante che nella calca umana che ne segui trovò la morte una donna e rimasero ferite un migliaio di persone. I 10 Sembrerebbero responsabili anche dei disordini avvenuti al concerto di Elisa, anche in quel caso per motivi inspiegabili la folla inizio ad ondeggiare causando il ferimento di una donna per fortuna in maniera non grave.

Sorteggio Champions, sarà Roma-Liverpool

Dopo il tracollo della Lazio a Salisburgo, sono state sorteggiate le gare di semifinale di Champions ed Europa League. Solo la Roma è rimasta in gioco tra le formazioni italiane, con i giallorossi che ritroveranno sul loro cammino il Liverpool di Salah, nell'altra semifinale si affronteranno Bayern e Real Madrid. Per quanto riguarda l'Europa League, gli austriaci giustizieri della squadra di Simone Inzaghi se la vedranno con l'Olympique Marsiglia, mentre l'Atletico Madrid sfiderà l'Arsenal.

