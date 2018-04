CONFESSA L’ASSASSINO DI ANTONIO PASCUZZO: “L’HO UCCISO PER DROGA”/ Salerno, arrestato il coetaneo macellaio

Antonio Pascuzzo, risolto il caso di Buonabitacolo: arrestato il reo-confesso del delitto di Salerno, "l'ho ucciso per droga, una dose di marjuana". Caso chiuso? Dubbi sui motivi

15 aprile 2018 Niccolò Magnani

Antonio Pascuzzo (Chi l'ha visto)

Era sparito da casa mentre doveva andare a comprare le sigarette: è stato ritrovato una settimana dopo con 6 coltellate nel petto e un coetaneo ora arrestato e reo confesso. La storia di Antonio Alexander Pascuzzo, 18enne originario di Buonabitacolo in provincia di Salerno, finisce nel peggiore dei modi con una tragedia immane che da qualche ora ha trovato la sua “risoluzione”: il 18enne fermato nella notte e accusato di poter avere legami con la vittima ha confessato dopo un lunghissimo interrogatorio. «L’ho per un quantitativo di marjuana che aveva con sé»: si conferma così la pista che gli inquirenti avevano battuto nelle ultime 48 ore arrivando proprio al ragazzo fermato, dopo diversi interrogatori degli amici e conoscenti di Antonio. Si chiama Karol Lapenta ed ha la stessa età di Pascusso: viveva anche lui nello stesso paese e faceva l’apprendista macellaio. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri del Salernitano, Antonio è uscito di casa la sera del 6 aprile in sella alla bici ed è stato ucciso in un luogo distante da quello del rinvenimento del cadavere: Karol l’avrebbe colpito più volte dopo aver probabilmente discusso e litigato per motivi di spaccio di sostanze stupefacenti.

IL TENTATO OCCULTAMENTO DEL CADAVERE

«L’ho ucciso per la droga, per una dose di marjuana»: questo avrebbe detto il reo confesso coetaneo di Antonio e per questo lo avrebbe colpito per più volte e poi, resosi conto dell’orrore compiuto, ha tentato di occultare il cadavere e nascondere le prove. La bici di Pascuzzo infatti è stata nascosto sotto un cumulo di materiale di rifiuto, ma è stata comunque trovata dopo una settimana vicino al corpo della vittima: dopo l’efferato delitto, Lapenta ha trascinato per circa 50 metri il corpo esanime del ragazzo salernitano. Non solo, l’ha poi gettato da un dislivello di circa 5 metri sul getto d’acqua dove poi è stato rinvenuto: domani mattina ci sarà anche l’autopsia che confermerà il tutto, ma intanto dopo la confessione pare che il caso sia risolto e addirittura ritrovata l’arma del delitto. Sui motivi dell’omicidio invece ancora bisognerà indagare, anche se nulla purtroppo potrà riportare indietro alla famiglia e agli amici la vita del 18enne brutalmente accoltellato.

