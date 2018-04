Incidente Albano Laziale, pirata della strada uccide un 55enne/ Indagato 25enne, si giustifica: “avevo bevuto”

Incidente grave ad Albano Laziale: ultime notizie, pirata della strada romeno investe ed uccide un 55enne in auto. Feriti, fuga dal luogo del sinistro e denuncia per omicidio stradale

15 aprile 2018 Niccolò Magnani

Incidente mortale ad Albano Laziale (LaPresse)

Gravissimo incidente stradale avvenuto questa mattina ad Albano Laziale, protagonisti un quartetto di romeni a bordo di un’Audi A4 e un povero 56enne residente a Genzano: il veicolo ha investito in via Olivella, in pieno centro abitato, l’uomo che si trovava alla guida di una Peugeot che procedeva in direzione opposta. La violenza dell’impatto e la velocità dell’Audi purtroppo hanno determinato la morte del 56enne, avvenuta però non immediatamente: l’uomo infatti era riuscito ad uscire dalla sua auto e per qualche secondo è rimasto lì di fianco ferito ma ancora vivo. Poi ha avuto un malore e una volta soccorso dal 118 purtroppo è morto nel trasporto all’ospedale: secondo quanto raccolto dalla Polizia Stradala di Albano Laziale, due degli occupanti della vettura che ha causato l’incidente hanno riportato alcune ferite e sono stati trasportati in ospedale ma non in gravi condizioni. L’autista invece è fuggito dopo l’incidente provando a non farsi rintracciare, ma inutilmente.

SI GIUSTIFICA: “AVEVO BEVUTO..”

Il ragazzo 26enne dopo aver causato il terribile incidente ha provato a sfuggire ma è stato rintracciato e catturato poco dopo dalla Polizia Stradale: è stato poi fermato e denunciato per omicidio stradale oltre che per omissione di soccorso e allentamento dal luogo dell’incidente prima dell’arrivo delle forze dell’ordine e del 118. In corso sono partite le indagini che dovranno verificare i motivi e le cause dell’investimento e del tragico frontale; pare, secondo quanto riportato dal Messaggero, che il giovane rumeno fermato si sia giustificato sulla sua fuga e l’incidente, «avevo bevuto». Dopo l’interrogatorio, al 26enne è stata ritirata la patente e sono stati posti sotto sequestro i due veicoli incidentati per offrire ogni possibile spunto alle indagini delle forze dell’ordine.

