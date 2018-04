Incidente Milano, egiziano si schianta e distrugge 10 auto in sosta/ Via Tartini, fugge e lascia amico in coma

15 aprile 2018 Niccolò Magnani

Incidente a Milano (LaPresse)

È stato fermato dopo una mattinata di piena follia nella zona nord di Milano, in via Tartini (Dergano-Affori): un egiziano ha perso attorno alle 5.15 il controllo della sua auto e ha sbandato pericolosamente per diversi metri. Ha sbattuto contro 10 auto in sosta, distruggendole e schiantarsi poi contro un palo della luca. Non solo, dopo aver combinato un mezzo disastro nel quartiere, ha lasciato l’auto distrutta nella corsia di marcia opposta e se n’è andato a casa senza neanche chiamare l’ambulanza. Già, avrebbe dovuto farlo visto che in macchina sul sedile del passeggero si trovava un suo amico dei 25 anni trovato senza sensi e ora in coma all’ospedale Niguarda. Anche lui egiziano, ora è in pericolo di vita e non si sa ancora bene se dovuto all’incidente catastrofico o se le sue condizioni erano pregresse allo schianto. La fuga dell’autista 29enne egiziana è scattata subito dopo l’incidente, con l’arrivo nella sua abitazione nella zona: i primi testimoni e le immagini delle telecamere sono state subito visionate dalle Forze dell’Ordine, con i primi riscontri subito positivi.

LA FUGA E L’ARRESTO

La fuga infatti è durata qualche ora, quando poi tramite la targa dell’auto carambolata su altre dieci vetture, le immagini delle telecamere e i dettagli forniti dai testimoni, si è arrivati a riconoscere il 29enne autista spericolata, bloccato e arrestato nella sua stessa abitazione. La Fia Croma sulla quale viaggiavano i due amici egiziani andava a folle velocità e forse per questo il passeggero ha riportato ferite molto gravi che lo tengono, come dicevamo in precedenza, ancora in coma all’ospedale Niguarda. L’autista ha riportato solo lievi ferite ed è stato portato in ospedale per i test etilometrici dai quali dipenderà la gravità delle accuse a suo carico, che potrebbero aggiungersi alla denuncia per omissione di soccorso, spiega l’Ansa. La vettura invece, a differenza di quanto detto subito dalle prime informazioni raccolte, non risulterebbe rubata ma registrata regolarmente proprio all’autista coinvolto nel maxi incidente.

