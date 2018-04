J-Ax apre negozio di "marijuana legale"/ Rapper commesso all'inaugurazione: "Giorno che aspettavo da 20 anni"

J-Ax apre negozio di "marijuana legale": nella città di Milano il rapper commesso nel giorno dell'inaugurazione di Mr.Nice e svela che aspettava questo momento da vent'anni.

15 aprile 2018 Matteo Fantozzi

J-Ax è pronto a vivere una nuova esperienza, lanciandosi nell'attività imprenditoriale di Mr.Nice un negozio che venderà in pieno centro a Milano marijuana legalmente. Questo perché all'interno del preparato chiamato ''Maria Salvador'', in onore della canzone dell'ex leader degli Articolo 31, c'è meno dello 0.6% di THC. Come riportato da MilanoToday il rapper ha sottolineato: "Grazie alle politiche illuminate degli ultimi venti anni tutti i soldi che gravitano attorno alla marijuana sono finiti nelle mani della criminalità organizzata. Ecco, quei soldi per me è meglio darli ai tabaccai, ai giovani imprenditori che stanno aprendo negozi e a chi la coltiva e la distribuisce. Il mercato illegale della cannabis in Italia si stima tra i 4 ai 9 miliardi di euro. Con la legalità quei soldi sarebbero tassati e immessi all'interno della società". Parole queste che sicuramente lasciano riflettere e potrebbero creare anche delle polemiche.

APRE MR.NICE, COSA VENDE

A Milano ha aperto in via Bertini 1 il punto vendita ''Mr.Nice'' che venderà ''marijuana legale''. Come è possibile sapendo le leggi che ci sono in Italia? Sarà presente infatti una cannabis legale grazie al valore di THC inferiore allo 0.6%. A fare da apripista c'erano sabato pomeriggio all'inaugurazione J-Ax, Grido e Takagi che hanno insieme voluto investire su questa attività imprenditoriale. È stato l'ex leader degli Articolo 31 a pubblicizzare l'evento sui social network con una vera e propria ondata di pubblico che ha invaso il negozio dove i tre rapper erano presenti come commessi eccezionali per il primo giorno di attività del negozio. Vedremo se l'impatto dell'attività farà sorgere diverse attività simili in tutta Italia anche se è normale che personaggi così noti abbiano dato la possibilità di più riscontro rispetto ad altri che invece non sono stati pubblicizzati altrettanto.

