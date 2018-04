Papa Francesco al Corviale/ Video, bimbo piange il padre morto: “era ateo, ora dov'è?”, Bergoglio lo abbraccia

Papa Francesco in visita al Corviale, Roma: video, abbraccia un bimbo in lacrime per la morte del padre ateo. "Ora è in cielo?", la risposta del Pontefice "Dio non abbandona i suoi figli"

15 aprile 2018 Niccolò Magnani

Papa Francesco abbraccia il bimbo in lacrime (YouTube)

Papa Francesco durante l’udienza alla Parrocchia di San Paolo della Croce a Cordiale - nella periferia ovest della Capitale - stava ascoltando alcune domande preparate da alcuni bimbi della parrocchia, quando è successo un fuori programma che squarcia la “cronaca banale” e rilancia il tema della misericordia e dell’amore di Cristo per i propri figli. Troppo complicati? Seguite il bimbo protagonista di questa storia, l’esatto opposto della complicazione e testimone incredibile della grandezza della fede in un cuore piccolo e semplice come quello di Emanuele. Lui è in fila lì con gli altri con una domanda in cui da fare: ma non riesce, gli viene da piangere e si allontana dal microfono. Il parroco lo invita con tenerezza a non aver paura e dire quello che si sente al Papa, ma Emanuele non ce la fa e scoppia in un pianto che ammutolisce la piazza; Francesco allora lo chiama a sé «vieni qui Emanuele, dimmi all’orecchio quello che vuoi», in una scena che (perdonate l’eccesso) ci ha ricordato quella bellissima scena del Crocifisso che chiama a sé il bimbo protagonista nel film di Bunuel “Marcellino Pane e Vino”. A quel punto Emanuele sale i gradini, raggiunge il palco e si abbandona in un abbraccio durato circa 3 minuti con il Santo Padre: piange disperato e racconta all’orecchio del Papa tutta la sua domanda e il suo dramma.

L’ABBRACCIO CHE SALVA

«Magari tutti noi potessimo piangere come Emanuele come quando avremo un dolore nel cuore come lui»: il piccolo bimbo infatti piangeva per il suo papà appena morto. Era un uomo ateo, come spiega lo stesso Francesco dopo aver rimandato a posto Emanuele, non senza un altro abbraccio molto tenero. «Piangeva per il papà, ha avuto il coraggio di farlo davanti a noi, nel suo cuore c’è tanto amore per il papà. Io gli ho chiesto il permesso di dire in pubblico la domanda e per questo ve la sto dicendo». La domanda è tanto semplice quanto essenziale, cogliendo al punto del mistero glorioso della Grazia divina: «È mancato mio papà, lui era ateo ma ci ha fatto battezzare a tutti e 4 i figli: era un uomo bravo. Ma ora è in cielo papà?». Al Papa si scorgono gli occhi lucidi e tutta la piazza ascolta intensamente: «Che bello che un figlio dica di un suo papà, “era bravo”. La migliore testimonianza che quell’uomo ha dato ai suoi figli perché i suoi figli possano dire che era un uomo bravo, e la bella testimonianza del figlio che ha ereditato la forza del papà ed ha pianto davanti a tutti noi», prosegue Francesco mentre Emanuele ancora lo guarda, in un rapporto ormai divenuto privilegiato e unico, con tante lacrime in volte.

Poi il Santo Padre continua, «se quell’uomo è stato capace di fare figli così, era proprio bravo: non aveva il dono della fede per lui ma ha fatto battezzare i figli. Aveva il cuore buono: ora Emanuele ha i dubbi per il papà in cielo. Ma chi dice chi va in cielo è solo Dio». Poi Francesco si rivolge a tutti, parla al cuore di ciascuno e chiede: «come è il cuore di Dio davanti ad un papà con un cuore così? Dio ha un cuore di papà e davanti ad un papà non credente che comunque è stato capace di battezzare i figli e dare quella bravura ai figli, voi pensate che Dio sarebbe capace di lasciarlo lontano da se? Dio abbandona i suoi figli?». Poi riguarda il piccolo bimbo rimasto attento come forse mai nella sua vita: «ecco Emanuele, questa è la risposta, Dio era fiero del tuo papà perché è più difficile far battezzare i figli per chi non è credente. Parla con tuo papà e prega per il tuo papà, grazie per il tuo coraggio».

