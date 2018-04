Siria, Berlusconi inciampa sul palco durante il comizio/ “Un governo autorevole per mediare fra USA e Russia"

Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi - LaPresse

Fuoriprogramma per il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. In occasione di un comizio tenutosi ieri all’Auditorium di Isernia, l’ex Premier è inciampato sul palco, cadendo quindi rovinosamente a terra. L’imprenditore meneghino si trovava in Molise per sostenere la candidatura alle prossime elezioni regionali di Donato Toma del centrodestra, e mentre parlava è inciampato. Molti presenti si sono subito lanciati per aiutarlo a rialzarsi, fra cui proprio lo stesso Toma, che durante l’episodio era alle sue spalle. Fortunatamente non ci sono state conseguenze negative per il Cavaliere che si è subito rialzato, ed ha continuato il suo discorso politico. Pare che l’ex presidente del Milan stesse scartando una caramella, e non si fosse quindi accorto dello scalino salendo sul palco. Questa mattina, invece, Berlusconi ha voluto scrivere una lettera al Corriere della Sera, in merito al bombardamento USA in Siria, e alla crescente tensione fra gli Stati Uniti, la Russia e il Medio Oriente.

“COME A PRATICA DI MARE 15 ANNI FA…”

«Non è realistico pensare di sostituire Assad – scrive il leader di Forza Italia al quotidiano, facendo quindi eco al Premier Gentiloni - ma va messo in condizione di non nuocere alla sua popolazione». Secondo Berlusconi, la crisi si potrebbe risolvere come accadde quindici anni fa, quando il suo governo, a Pratica di Mare, si sedette ad un tavolo con Russia, Stati Uniti ed Europa, siglando un accordo storico: «Oggi un governo italiano autorevole – ha proseguito - potrebbe riprendere a lavorare proprio in quella direzione, perché l'Italia proprio nel Mediterraneo ha grandi interessi in gioco ma ha anche un ruolo strategico imprescindibile». Il numero uno di FI tende quindi la mano all’amico Putin, ai russi: «La presenza russa in Siria ha riportato un vasto grado di stabilità e la pacificazione in un Paese che rischiava di implodere. L'intervento diretto della Russia, ha evitato che si ripetesse in Siria quanto è accaduto in Libia con Gheddafi». Infine una condanna ad Assad e all’uso di armi chimiche, anche se… «Non vi è una prova univoca in questo senso, né del fatto che i suoi avversari non usino gli stessi mezzi o metodi meno violenti o crudeli anche ai danni della popolazione civile».

