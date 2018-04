Uzzano, muore bimba di tre anni investita da un auto/ Mamma gravemente ferita, illeso il padre

Una bimba ha perso la vita mentre la mamma è rimasta gravemente ferita. Il triste fatto di cronaca è accaduto nella serata di ieri in Toscana. Gli eventi che hanno portato alla morte della piccola, e al ferimento di sua mamma, sono alquanto fatali. Insieme alla bambina e alla mamma vi era anche il padre; i tre si trovavano sulla statale Lucchese, all’altezza dell’ex “Zincheria Toscana”, a Santa Lucia di Uzzano, attorno alle ore 20:30. Erano a piedi e stavano attraversando la strada in un punto dove non vi erano le strisce pedonali. Il padre ha attraversato per primo, quindi ha atteso che sopraggiungessero madre e figlia. Per farle passare, un anziano che sopraggiungeva in quel momento con una Panda, si è fermato, ma poi è successo ciò che non doveva accadere.

I CARABINIERI STANNO RICOSTRUENDO L’ACCADUTO

Un 23enne alla guida di una Chevrolet Cruize, ha tamponato il 72enne a bordo della Panda, con la macchina di quest’ultimo che è stata violentemente spinta in avanti, investendo appunto la bimba e la donna. La piccola di tre anni e mezzo è morta sul colpo per le gravi ferite riportate, mentre la madre, una 42enne di Montecatini, è stata trasportata d’urgenza in codice rosso San Jacopo di Pistoia, dove è stata operata per via delle varie lesioni interne, nonché delle fratture riportate. Attualmente è ricoverata in prognosi riservata, e sta lottando fra la vita e la morte. I carabinieri della stazione di Pescia stanno cercando di capire chi ha commesso l’errore, se l’anziano che ha frenato forse in maniera troppo brusca, se il giovane che giungeva a velocità elevata e non si attendeva l’arresto dell’auto davanti a se, o se la famiglia, che ha attraversato in punto pericoloso.

