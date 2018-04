Appalti truccati Brembo Super Ski, arrestati sindaci Foppolo e Valleve/ Bergamo, domiciliari Berera e Cattaneo

Appalti truccati, truffa e bancarotta: Brembo Super Ski, arrestati i sindaci di Foppolo e Valleve. Tutte le accuse e le indagini: ai domiciliari Santo Cattaneo e Giuseppe Berera

16 aprile 2018 Niccolò Magnani

Arrestati due sindaci nella Bergamasca (LaPresse)

Fondi pubblici, appalti truccati, truffa e bancarotta fraudolenta: non sono certo “minime” le accuse con le quali i sindaci di Foppolo e Valleve (due paesi della provincia di Bergamo) sono stati arrestati e messi ai domiciliari stamane dai Carabinieri di Zogno e dai Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico. L’operazione è stata coordinata, dopo mesi di indagini, dal pm Gianluigi Dettori che notificato e formulato l’impianto di accusa contro Giuseppe Berera e Santo Cattaneo, primi cittadini rispettivamente di Foppolo e Valleve. Entrambi erano ex amministratori della società Brembo Super Ski e secondo la prima ricostruzione dell’indagine fornita all’Eco di Bergamo, i due sindaci avrebbero architettato un sistema per conseguire fondi pubblici a danno della Regione Lombardia. Non solo, avrebbero anche truccato alcuni appalti per avere la possibilità di reperire quei fondi e destinarli ad aziende compiacenti; sono ovviamente solo accuse al momento e bisognerà verificare il tutto, con l’eventuale processo che stabilirà il grado della responsabilità effettiva. Accuse gravissime che vedono anche «atti pubblici, abuso d'ufficio e bancarotta fraudolenta per il fallimento» della Brembo Super Ski, una partecipata della Bergamasca.

GLI ALTRI “PROGETTI” INCRIMINATI

Non sono certo gli unici coinvolti nelle indagini e inseriti nel registro degli indagati: i due sindaci avrebbero infatti agito con alcuni complici, come una dipendente del Comune di Foppolo e la moglie del sindaco di Foppolo, ritenuto promotore del sodalizio criminale. Come riporta Repubblica, «i sindaci di Foppolo e Valleve avrebbero falsamente rendicontato spese e investimenti per un valore complessivo di circa 16 milioni e mezzo di euro, percependo indebitamente contributi regionali per oltre 3 milioni e 290mila euro». È stato scoperto anche un trasferimento di circa 700mila euro dalla Brembo Super Ski ad una società di Hong Kong, pare per una presunta attività di ricerca di investitori asiatici. L’inchiesta mette a soqquadro anni di sospetti, spiegano dalla Procura, dietro ad alcuni finanziamenti “sospetti” nell’area della Bergamasca: «tra le indagini è finita anche la gara bandita dal Comune di Foppolo per il riposizionamento di una telecabina 12 posti sul nuovo tracciato 'Ronchi-Montebello', oggetto di incendio doloso nel corso del mese di luglio 2016», rilancia l’Ansa su fonti giudiziarie.

