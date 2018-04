Benedetto XVI ha 91 anni/ Papa Ratzinger auguri in famiglia in Vaticano: quella passione per libertà e ragione

Compleanno di Benedetto XVI, i 91 anni di Papa Ratzinger: auguri in famiglia nel monastero in Vaticano. L'eredità della fede e quella passione per la libertà e la ragione nel servire Dio

16 aprile 2018 Niccolò Magnani

Papa Benedetto XVI, il compleanno dell'anno scorso (LaPresse)

Una festa più intima rispetto alle bevute di birra bavarese dello scorso compleanno, ma per i 91 anni di Benedetto XVI la famiglia Ratzinger è accorsa in Vaticano per salutare l’amato Papa Emerito, sofferente di un fisico ormai molto debilitato ma dalla testa e dalla scrittura ancora molto lucida. Oggi 16 aprile 2018, il Pontefice protagonista della prima rinuncia della storia della Chiesa da sei secoli a questa parte, celebra i suoi 91 anni di passione e umiltà nel servire la Chiesa del Signore. Prima come giovane seminarista, poi come importante teologo (è ancora il massimo esponente vivente della Chiesa Cattolica in questi termini, ndr) e in età più avanzata come decisivo vescovo alleato delle riforme di Papa Giovanni Paolo II fino a diventare l’umile “servitore della vigna del Signore”. Benedetto XVI, sebbene «nell’ultima parte del cammino verso casa», come ha confessato lui stesso a fine 2017 in una lettera al Corriere della Sera, trascorrerà qualche giorno nella sua residenza attuale, il Monastero Mater Ecclesiae, con gli amici e il fratello Georg (94 anni), giunto apposta dalla Baviera. Momenti più intimi per una condizione fisica che non permette grandi “strapazzate” ma che intende conservare le forze per i suoi impegni letterari e la sua incessante “attività” di preghiera: per la Chiesa, per il suo successore Francesco e per l’intero mondo tanto bisognoso di una ventata di “aria nuova” che possa rimettere al centro il rapporto filiale con Gesù salvatore, come Ratzinger ha sempre ribadito durante il suo Pontificato.

LA PASSIONE PER LA RAGIONE

Le parole dette da Benedetto XVI in quella lettera di qualche mese fa riflettono quelle simili che pronunciò nell’omelia il giorno del suo 85esimo compleanno: «Mi trovo di fronte all’ultimo tratto del percorso della mia vita e non so cosa mi aspetta. So, però, che la luce di Dio c’è, che Egli è risorto, che la sua luce è più forte di ogni oscurità; che la bontà di Dio è più forte di ogni male di questo mondo. E questo mi aiuta a procedere con sicurezza», disse Ratzinger nella Cappella Paolina. L’importanza del suo pensiero e del suo Magistero, oltre che fornire la base e il “collante” tra due importantissimi Pontificati come quelli di Giovanni Paolo II e Francesco, contribuisce alla vita della Chiesa in maniera centrale e decisiva, anche se non in molti la “riconoscono” (specie tra i più critici della Chiesa). La passione per la libertà, la testimonianza del rapporto ineludibile tra ragione e fede e quanto già dicevamo del “servizio umile” all’opera di Cristo sono solo alcuni dei “punti” di cui possiamo e dobbiamo essere grati in quanto cristiani al Papa Emerito. «Il Dio veramente divino è quel Dio che si è mostrato come logos e come logos ha agito e agisce pieno di amore in nostro favore»; lo diceva in quella incredibile (e criticatissima) testimonianza tenuta da Papa Benedetto XVI a Ratisbona nel 12 settembre 2006.

Un Dio che si fa amore e ragione: il suo discorso venne visto come una “frattura” tra l’Islam e il Cristianesimo, ma per Ratzinger l’accento non voleva essere una accusa, ma una sottolineatura di cosa realmente serve all’uomo per poter essere salvato in tutta la sua complessità e dramma. «La separazione fra fede e ragione costituisce una condizione pericolosa per l’umanità: lo constatiamo nelle patologie minacciose della religione e della ragione, patologie che necessariamente devono scoppiare, quando la ragionevolezza viene ridotta a tal punto che le questioni della religione e dell’ethos non la riguardano più», scriveva ancora nel celebre discorso di Ratisbona. Grati a Dio, come Ratzinger è grato al Signore di avergli donato il “regalo più prezioso”: «ho potuto fare l’esperienza profonda di che cosa significa bontà materna, sempre aperta a chi cerca rifugio e proprio così in grado di darmi la libertà», raccontava commosso il Pontefice durante l’omelia per il suo ottantesimo compleanno.

