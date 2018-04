Cécile Kyenge: raid in giardino? Vicino “non pulisce cacca del cane”/ No razzismo, è banale lite di vicinato

Cecile Kyenge, raid in giardino con lancio di sterco animale? Vicino confessa, "non pulisce cacca del cane, mi sono vendicato". Altro che razzismo, pare una banale lite di vicinato

16 aprile 2018 Niccolò Magnani

Cecile Kyenge, risolto il "caso" del giardino

«Non mi piegherò davanti ai razzisti»: così diceva Cécile Kyenge, l’ex ministro Pd, dopo che giorni fa un lancio odioso di sterco approdò nel suo giardino a Modena. Ecco magari ai razzisti, giustamente, non si piega; chissà però cosa dirà al suo vicino dopo la “risoluzione” del caso nel giro di pochi giorni. Già, perché abbiamo una confessione, degna dei migliori serial televisivi, e il colpo di scena è presto che servito: «Non si è trattato di atto xenofobo ma di un gesto di esasperazione verso un atteggiamento incivile. Me ne scuso, ma certe volte quando sale la rabbia cedi a reazioni spropositat». A parlare è un residente di Gaggio di Castelfranco, reo confesso di aver lanciato dello sterco di cane in giardino e sulle mura della casa dell’europarlamentare di colore. «Perché l’ho fatto? Semplice: suo marito non raccoglie mai le deiezioni del loro cane di grossa taglia e all’ennesimo episodio non ci ho visto più dalla rabbia, ho rimosso le feci e le ho gettate nel giardino», spiega al Resto del Carlino l’uomo che per il momento vuole rimanere anonimo ma che racconta la sua versione dei fatti, anche per scagionarsi dall’accusa di essere un razzista xenofobo che se l’è presa con la Kyenge per il colore della sua pelle.

UNA BANALE LITE, ALTRO CHE RAZZISMO…

«Qualunque sia stata la ragione che abbia spinto una o più persone a compiere questi atti, intendo riaffermare la volontà esplicita, mia e della mia intera famiglia, di non piegarci di fronte a queste intimidazioni. Non rispondono a nessun nostro comportamento che ci possa essere rimproverato»: così su Repubblica attaccava l’ex ministro, che sul rilievo politico del gesto - che ci vedeva lei e l’intero gruppo del Pd - aggiungeva come «squalifica chi l’ha compiuto e ci sentiamo nell’obbligo di ribadire che il mio impegno politico è finalizzato alla ricerca della concordia, della pace sociale che si ottiene attraverso la convivenza pacifica. Nonostante il carattere particolarmente abbietto del gesto, continuerò a lavorare per il trionfo dei valori dell’amore su quelli dell’odio. Ringrazio tutti per la solidarietà fin qua ricevuta». Ora però il razzismo e il raid odioso viene - pare - rilevato a semplice lite condominiale. È chiaro che la Procura dovrà verificare se effettivamente si tratti di uno screzio, non certo simpatico ma comunque avvenuto per motivi che escludono la componente razzista; alla Stampa però la Kyenge l’aveva buttata in gazzarra politica, spiegando ««Sono diventata un simbolo. Positivo per gli stranieri che arrivano in Italia, negativo per chi non lo tollera. Sono nera, donna e ho studiato: colpe rispetto ai tabù. All’inizio mi chiedevano se fossi afro-americana… Eppure io sono stata felice di andare al governo, mi sembrava il coronamento di un percorso normale».

© Riproduzione Riservata.