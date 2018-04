Meningite, donna di 36 anni muore a Genova/ Ultime notizie: Regione e Asl avviano profilassi

Meningite, donna di 36 anni muore a Genova: Regione e Asl avviano profilassi per chi è entrato a contatto con lei. Le ultime notizie: la paziente era residente a Masone

16 aprile 2018 Silvana Palazzo

Meningite, donna di 36 anni muore a Genova

Quando è arrivata in ospedale era troppo tardi: le sue condizioni erano talmente disperate con non c'era più nulla da fare. Una donna di 36 anni è morta a Genova, nella notte, a causa di complicazioni legate ad una meningite batterica. La donna si era recata nel pomeriggio nel pronto soccorso dell'ospedale di Voltri, quartiere all'estrema periferia occidentale del capoluogo ligure, con febbre molto alta e sintomi riconducibili alla meningite. Stando a quanto riportato da Genova Today, i medici hanno subito diagnosticato la patologia, quindi hanno disposto il trasferimento della 36enne all'ospedale San Martino. Il peggioramento improvviso delle condizioni della paziente hanno reso però necessario il ricovero immediato nel reparto Rianimazione dell'ospedale di Voltri. I medici hanno provato a stabilizzare le sue condizioni, ma malgrado i tentativi nella notte, in seguito ad una crisi respiratoria, il cuore della donna si è fermato.

MENINGITE, DONNA DI 36 ANNI MUORE A GENOVA

Quando la donna, residente a Masone, è arrivata in ospedale con sintomi che hanno fatto immediatamente sospettare una meningite, è stata subito sottoposta agli esami ed al test sul liquor che hanno confermato la diagnosi e l'origine meningococcica dell'infezione. Regione e Asl, come da prassi, hanno subito attivato le procedure previste in questi casi, stabilendo la profilassi per chi è entrato in contatto con la donna. Come riportato da Repubblica, la Asl3 Genovese ha già sottoposto a profilassi antibiotica i familiari della donna e sta effettuando l'indagine epidemiologica per individuare eventuali altre persone da sottoporre alla terapia. Si tratta del terzo caso di decesso causato da meningite in Liguria. Lo scorso 1° febbraio un 50enne era morto sempre all'ospedale San Martino per uno choc settico. Dagli accertamenti medici effettuati dopo la sua morte emerse che quell'infezione era provocata dal batterio della meningite.

