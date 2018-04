Migranti, gip Ragusa dissequestra nave Proactiva Open Arms/ Ultime notizie: rigettata richiesta della procura

Migranti, gip Ragusa dissequestra nave Proactiva Open Arms: il fermo dell'imbarcazione della Ong spagnola era stato disposto dalla procura di Catania. Ultime notizie

16 aprile 2018 Emanuela Longo

E' stato disposto nella giornata odierna, dal gip di Ragusa, il dissequestro della nave della Ong spagnola Proactiva Open Arms, che dallo scorso 18 marzo si trovava nel porto di Pozzallo dopo il salvataggio di 218 migranti. Il giudice Giovanni Giampiccolo, con la sua decisione, ha rigettato la richiesta che era stata avanzata dalla procura. Il precedente sequestro dell'imbarcazione, come rammenta Repubblica.it, era avvenuto su disposizione della procura di Catania con successiva convalida del gip etneo dello scorso 27 marzo, il quale aveva però escluso il reato di associazione per delinquere. Ora, gli atti saranno di competenza della città Ragusana ed il provvedimento sarà eseguito in giornata. A riferirlo sono stati i legali della Ong spagnola che hanno accolto con soddisfazione la decisione del giudice per le indagini preliminari. L'inchiesta era nata in seguito al rifiuto da parte della nave di consegnare i migranti alle motovedette libiche intervenute sul luogo del soccorso o a Malta. Secondo la procura di Catania, c'era stata la volontà della Ong di portare i migranti in Italia anche violando gli accordi internazionali. Per tale ragione erano finiti nel registro degli indagati il comandante Marc Reig Creus, il capo missione Ana Isabel Montes Mier, e il coordinatore generale dell'Ong, Gerad Canals. Le accuse erano di immigrazione clandestina ed associazione a delinquere, quest'ultima accusa poi fatta cadere dal gip catanese che aveva però confermato il sequestro dell'imbarcazione. Di contro, venendo meno il reato associativo, il fascicolo era stato trasmesso alla procura di Ragusa, che aveva sostenuto la richiesta del Gip di Catania, oggi però rigettata dal collega ragusano.

LA DIFESA DELLA ONG SPAGNOLA

La nave della Ong spagnola Proactiva Open Arms era arrivata a Pozzallo il 18 marzo scorso con a bordo 218 migranti. L'approdo era stato preceduto dal rifiuto della stessa ong di consegnare i migranti salvati ad una motovedetta della Libia. Prima dell'arrivo a Pozzallo trascorsero due giorni di trattative diplomatiche. L'accusa contesta anche la mancata richiesta di poter sbarcare a Malta, dove furono consegnati mamma e figlio in gravi condizioni. La difesa della ong, di contro, ha sempre smentito e contestato la ricostruzione avanzata dalla procura catanese depositando diverse memorie difensive e decidendo di non far presentare i propri assistiti in occasione dell'interrogatorio fissato dalla stessa procura. Quest'ultima infatti non è mai stata ritenuta "il giudice naturale dell'inchiesta", inoltre la difesa aveva sottolineato anche la sensazione di volere a "tutti i costi monopolizzare le indagini in questa vicenda".

