Napoli, sottomarino nucleare Usa nel porto/ Ultime notizie: usato per attacco in Siria, de Magistris protesta

16 aprile 2018 Silvana Palazzo

Napoli, sottomarino nucleare Usa nel porto (Foto: Pixabay)

Un sottomarino nucleare statunitense nel porto di Napoli: è approdato lo scorso 20 marzo, rischiando di provocare un incidente diplomatico. Il sindaco Luigi de Magistris dopo aver appreso dell'approdo dell'Uss John Warner ha scritto al contrammiraglio Arturo Faraone, Comandante della Capitaneria di orto, chiedendo che «non accada più», visto che Napoli è una «città denuclearizzata». Il caso ha fatto rimbalzare Napoli sullo scenario della politica internazionale, perché il sottomarino - come riportato dal Corriere del Mezzogiorno - sarebbe uno di quelli che hanno partecipato all'attacco missilistico in Siria. In rete c'è un video che mostra il lancio di un missile Tomahawk da quel sottomarino (SSN 765), dislocato nel Mar Mediterraneo. Il filmato è presente sul canale YouTube Air Source military, che raccoglie video relativi alle attività delle forze armate statunitensi. La presenza del mezzo a Napoli, in rada, è precedente anche al giorno del sospetto attacco chimico a Duma, che è del 7 aprile, in risposta al quale gli Stati Uniti hanno attaccato la Siria insieme a Francia e Gran Bretagna.

Il Pentagono ha confermato la partecipazione all'attacco in Siria del sottomarino Uss John Warner da cui sono partiti sei missili Tomahawk. La stessa amministrazione Usa ha pubblicato foto e video del lancio di missili a bordo del mezzo. Inoltre, risulta che il sommergibile - soprannominato “Sledgehammer of Freedom” dall'equipaggio - abbia partecipato il 2 e 16 marzo all'esercitazione della Nato Dynamic Manta 2018 (DYMA 18), una delle più importanti e complesse attività addestrative dell'Alleanza Atlantica che si svolge al largo delle coste siciliane. Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris nella lettera al contrammiraglio Arturo Faraone ha ribadito «che il 23 settembre 2015 è stata approvata, su mia iniziativa, la delibera n.609 con la quale è stata dichiarata “area denuclearizzata” il Porto di Napoli». Questo atto impedisce l'attracco e la sosta di qualsiasi «natante a propulsione nucleare o che contenga armamenti nucleari». La nota del sindaco si chiude con la richiesta a Faraone di tenere presente ciò per analoghe situazioni future.

